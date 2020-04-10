Газовиков и нефтяников на три месяца изолировали на промыслах

На Ямале и в Югре коронавирус заставил предприятия по добыче и глубокой переработке углеводородов прибегнуть к беспрецедентным мерам безопасности. Некоторые из них вплотную столкнулись с угрозой распространения COVID-19 среди занятых на промыслах.

Пришлось кардинально менять схемы смены вахтовых бригад, предельно ужесточать порядок допуска на объекты с непрерывным циклом производства. Многие тысячи работников, которые по графику должны были возвратиться домой, не покидают месторождения и продолжают ежедневно трудиться по 12 часов.

К родным они, конечно, вернутся, но значительно позже. Обстоятельства непреодолимой силы изменили привычный уклад вахтовой жизни. Предосторожности не лишние - угроза реально велика. На Ямале за считанные дни количество инфицированных выросло с нуля до четырех десятков. Большая часть заболевших - из поселка Пангоды. Первоносителями стали двое работников дочернего подразделения Газпрома. От них COVID-19 "пошел по цепочкам общения".

В Пангодах, где живет много газодобытчиков, объявлен карантин, и их пока до скважин не допускают. Ранее "дочку" концерна встревожил случай с группой из 20 сотрудников сервисной компании: уже после прибытия на Бованенковское нефтегазоконденсатное месторождение выяснилось, что на борту самолета, на котором они летели из Москвы в Екатеринбург, среди пассажиров был зараженный коронавирусом. "Сервисников" тотчас изолировали на территории промплощадки, а затем доставили с полуострова Ямал на Большую землю - в больницу.

К счастью, тесты на наличие в организме вируса показали отрицательный результат. В противном случае кто-то, "подхватив" COVID-19, теоретически мог передать его за неделю пребывания на Бованенковском многим. Вспышка заболевания на крупнейшем газовом промысле в разгул пандемии была бы, по сути, чрезвычайной ситуацией.

Для минимизации рисков руководство предприятия "Газпром добыча Надым" прибегло, равно как и другие родственные предприятия отрасли, к продлению вахты во всех своих подразделениях. Для работающих на полуострове она обещает стать небывало длительной - три месяца. Важно выиграть время, подготовиться к приему сменщиков таким образом, чтобы быть уверенным в их здоровье.

Здесь решились на эксперимент с санитарной выдержкой отряда вахтовиков - предварительной изоляцией до отправки на месторождение в здании корпоративного общежития в базовом городе. 34 человека согласились две недели не покидать помещения, находясь под постоянным медицинским присмотром - "до, не дай бог, первых признаков ОРВИ". Зарплата идет, питание трехразовое. При благополучном исходе людей в тщательно продезинфицированном автобусе перевезут в аэропорт, до посадки на борт оберегая от контактов с посторонними.

Непосредственно на объектах добычи, в вахтовых городках, где и прежде строго соблюдали правила санитарии, теперь их ужесточили. К примеру, в вахтовом комплексе Новозаполярном, где размещены работники "Газпром добыча Ямбург", в столовых и даже в буфете появилась разметка для соблюдения дистанции в очереди, за один обеденный стол садятся не более двух человек и по диагонали, помещения периодически обрабатывают бактерицидными лампами, а ручки и поручни - дезинфицирующими средствами - ежечасно. Каждый раз при въезде в Новозаполярный на контрольном пункте медики всех осматривают и проверяют температуру.

Другой пример. В компании "Газпром добыча Уренгой" по завершении смены тщательно обрабатывают дезинфицирующими препаратами автобусы, вахтовые автомобили, после каждого рейса водители проветривают салоны.

В отличие от Ямала, где удалось избежать проникновения опаснейшей инфекции на территории добычи углеводородов, в Югре это произошло на Приобском нефтяном месторождении. COVID-19 стал распространяться среди работников компании-подрядчика (первоисточник пока не выявлен). Когда поднялась тревога, не одну сотню контактировавших с больными осмотрели бригады медиков окружной клинической больницы, десятки с подозрением на вирус госпитализировали. Два вахтовых поселка пришлось закрыть на жесткий карантин. По состоянию на 7 апреля, выявлено 17 инфицированных вахтовиков.

"В локализованном очаге с множественной заболеваемостью проведены полномасштабные эпидемиологические мероприятия", - охарактеризовала ЧС и меры по его ликвидации замруководителя регионального управления Роспотребнадзора по Югре Инна Кудрявцева.

Вирусу не дали вырваться на простор. А разгуляться есть где: на месторождении-гиганте - огромный поток людей.

Во избежание неприятных сюрпризов тобольские предприятия "Сибура" подстраховались дважды. В-первых, провели тотальное тестирование. Во-вторых, частично прибегли к вахтовой организации труда, о которой еще недавно тут и не помышляли. Еще вчера сибуровцы ежедневно добирались из квартиры до проходной и обратно на автобусах и личных машинах, а тут согласились дневать-ночевать на работе. Благо общежития на промплощадке нефтехимического комплекса имеются. В качестве компенсации за двухнедельный отрыв от семьи и домашнего комфорта обещана существенная добавка к зарплате.

О весомых дополнительных выплатах за затянувшуюся вахту заявили также руководители подразделений Газпрома, других компаний ТЭК. К слову, Трудовой кодекс позволяет продлять ее до трех месяцев. В исключительных случаях. Сейчас как раз такой.

"Веселого, конечно, мало в пребывании на закрытой территории в тундре. Усталость накапливается, - философски рассуждает тюменец Владимир, работник газодобывающей компании. - Жена, мама, сынишка расстроились, когда узнали, что меня еще долго не увидят. Некоторые мои коллеги мрачно восприняли новость о продлении вахты. Только, если здраво рассуждать, все мы, моя семья не исключение, оказались заложниками коронавируса. В городах людям дома запретили покидать, а мы тут, хотя и появились определенные ограничения, по-прежнему можем сходить в бассейн, зимний сад, тренажерный зал, подышать свежим воздухом. О еде заботы нет - кормят на убой. Грех жаловаться - всем непросто".

Ну а тем, кто оказался на вынужденной пересменке, советуют терпеливо ожидать "специального распоряжения" и гарантируют финансовую поддержку. Газовикам, находящимся на так называемом междувахтовом отдыхе, перечислят аванс в размере до половины должностного оклада с учетом районного коэффициента и северной надбавки. Кроме того, и тех, кто дома, и тех, кто на вахте, премируют в размере 20 процентов оклада.

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