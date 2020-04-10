На Урале МЧС подняли по тревоге из-за мужчины, жарившего шашлыки на балконе

Житель города Сим Челябинской области в условиях домашней самоизоляции решил пожарить шашлыки прямо на балконе. Ноу-хау едва не обернулось ЧП, сообщили в пятницу в ГУ МЧС региона.

- Сообщение о пожаре в жилом доме по улице 40 лет Октября поступило от очевидцев, сообщивших о клубах дыма вырывающихся с балкона пятого этажа, - сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства. - К месту происшествия немедленно выдвинулись пожарные наряды, которые установили, что на злополучном балконе мужчина… готовил шашлыки на открытом огне! К счастью, на этот раз обошлось без возгораний, но такая халатность могла привести к самым печальным последствиям. На владельца квартиры составлен протокол, проводится административное расследование.

Только в прошлом году в России произошло более двух тысяч пожаров на балконах. В соответствии с правилами противопожарного режима использование открытого огня на балконах (лоджиях) квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц строжайше запрещено, напоминают в ГУ МЧС региона.