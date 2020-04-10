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10.04.2020 08:09
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На поддержку свердловских медиков нашли дополнительные средства

Текст: Екатерина Призова

В Свердловской области приостанавливаются плановые профилактические осмотры, а средства, которые должны были быть потрачены на них, пойдут на борьбу с коронавирусной инфекцией.

"570 миллионов рублей будет направлено на амбулаторно-поликлиническую помощь. Кроме того ТФОМС направляет 940 миллионов рублей на приобретение оборудования, аппаратов ИВЛ, в частности. В том числе 160 миллионов рублей пойдет на зарплату медикам", - подчеркнула председатель заксобрания Людмила Бабушкина.

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Напомним, президент РФ объявил о федеральных выплатах врачам и медперсоналу, который работает с зараженными COVID-19 пациентами. В Свердловской области также было принято решение о дополнительных выплатах из регионального бюджета: 40 тысяч рублей - врачам, 20 тысяч рублей - медицинскому персоналу и так далее.

По словам замгубернатора Павла Крекова, в области существенно нарастили лабораторные мощности. В общей сложности работает 8 лабораторий. Это позволит выйти на 2 тысячи исследований в сутки, мощность будет увеличиваться.

Определяющими, полагает он, будут ближайшие две недели. При этом на случай, если события пойдут по негативному сценарию, область готовит коечный фонд, приобретает аппараты ИВЛ.

Кстати

Фонд святой Екатерины передал екатеринбургской городской больнице номер 40, куда госпитализируют пациентов с коронавирусной инфекций, два аппарата ИВЛ и два монитора, а также - 15 тысяч медицинских масок. "Дополнительные аппараты ИВЛ в современной ситуации - бесценный подарок, это уверенность для врачей, надежда на выздоровление для пациентов", - говорит главный врач клиники Александр Прудков.

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