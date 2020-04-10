На Урале начнут тестировать на COVID-19 гостей из Москвы и Петербурга

В Челябинской области с 10 апреля начнут проверять на коронавирус не только туристов, прибывших из-за рубежа, но и пассажиров внутренних авиалиний, в частности прилетевших из Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом губернатор Алексей Текслер сообщил в пятницу на брифинге в правительстве региона.

- С сегодняшнего дня берем под контроль всех граждан, прибывающих рейсами из Москвы и Санкт-Петербурга, - сообщил губернатор.- Сегодня у нас половина заболевших заразилась COVID-19 внутри страны и число таких больных, по оценкам специалистов, будет только расти. Особенно отмечу, чтобы снять волнения предприятий, ожидающих приезда необходимых специалистов - они не будут изолироваться на 14 дней, но прямо в аэропорту сдадут тест и будут поставлены под наблюдение медиков.

Число заражений коронавирусом в Челябинской области достигло 36. Последние два случая выявлены в ЗАТО Снежинске - это семья, вернувшаяся из Доминиканы. За сутки выявлено еще четыре условно положительных результата по COVID-19, таким образом, число условно зараженных достигло восьми. Причем одна из пациенток, 86-летняя женщина, госпитализирована с тяжелой формой пневмонии.

Для предотвращения возникновения новых очагов заражения полиции региона поручено проверять соблюдение режима самоизоляции не только со стороны южноуральцев, но и со стороны всех приезжих из других регионов страны. Теперь полицейские располагают полной базой данных обо всех выданных Роспотребнадзором постановлениях, предписывающих гражданам находиться дома.

В эти выходные в связи с установившейся теплой погодой меры безопасности на Южном Урале будут усилены. В том числе будут проверяться все туристы, выехавших на природу, отметил Текслер.