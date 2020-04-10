Патрушев сообщил о новых попытках переброски террористов в Россию

Не прекращаются попытки переброски в Россию участников международных террористических организаций, получивших боевой опыт в составе бандформирований в Сирии и Ираке. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании в Уральском федеральном округе, которое проходило по видеоконференцсвязи.

По словам Патрушева, угроза терроризма продолжает существовать, и вызвана она активностью международных террористических организаций, которые действуют на территории России через законспирированные "спящие ячейки". При этом эмиссары террористов продолжают активный сбор денег для своей деятельности.

По данным Генпрокуратуры, в прошлом году в целом по стране произошел рост преступности, связанной со склонением, вербовкой, финансированием и пропагандой терроризма. Наибольший ее скачок зафиксирован в Уральском федеральном округе.

Так, на прошлой неделе в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа предотвращен теракт, который готовили трое местных жителей - члены запрещенной в РФ международной террористической организации "Имарат Кавказ". В то же время, как отметил секретарь Совбеза, благодаря кропотливой работе спецслужб и правоохранительных органов на Урале в 2019 году предотвращено пять терактов, пресечена деятельность шести террористических ячеек, задержано более 50 человек, связанных с терроризмом, а также выявлено пять радикальных исламистских групп салафитского направления.

Активная вербовка новых членов международных террористических организаций идет через интернет, подчеркнул Патрушев. По его данным, только в прошлом году пресечено распространение пропагандистских материалов террористического характера, размещенных на 135 тысячах интернет-страниц. Это почти в два раза больше, чем в 2018 году.