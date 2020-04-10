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10.04.2020 14:58
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Российские производители медтехники объединились в консорциум

Текст: Светлана Добрынина (Екатеринбург)
Фото: Татьяна Андреева
Соглашение о создании консорциума подписали в Екатеринбурге разработчики и производители медицинской техники.

В объединение нового формата вошли и крупные госкорпорации и небольшие частные инновационные предприятия, разрабатывающие уникальные аппараты. Главная цель консорциума - создание линейки отечественного оборудования по всем стратегически важным направлениям: аналитическому, диагностическому и терапевтическому на основе единой цифровой платформы.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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- Нынешняя ситуация демонстрирует удивительные способности к мобилизации и консолидированной работе предприятий медицинского приборостроения. Новая аппаратура, востребованная эпидемиологической ситуацией порой, запускается в считанные дни. Объемы выпуска продукции возрастают в разы. Консорциум поможет максимально сконцентрировать усилия и кооперативные возможности, - пояснил "РГ" заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров.

Обсуждение нового формата сотрудничества проходило на площадке завода УОМЗ холдинга "Швабе", который входит в госкорпорацию Ростех. Это одно из ведущих предприятий страны, где производят аппараты для дыхательной терапии. В цехах сейчас работают днем и ночью, чтобы передать больницам крайне востребованную в связи с эпидемией коронавируса технику. Не менее напряженно идет работа и на другой екатеринбургском предприятии - Приборостроительном заводе, относящемся к концерну " КРЭТ", который к концу апреля увеличит производство ИВЛ в десять раз: до ста аппаратов в сутки.

- Наращивают свои объемы по выпуску медицинской техники как в Великую Отечественную войну, - констатировал Олег Бочаров.

По словам замминистра , если в апреле объем выпускаемой всеми предприятиями страны медицинской продукции возрастет в 8 раз, то уже в мае - в 25 раз, а в июне - в 30 раз.

- Это вполне реальные темпы, - сказал "РГ" заместитель гендиректора "КРЭТ" Даниил Бренерман. - Кооперационные возможности в стране сильные, многие предприятия в последние годы прошли тех перевооружение и способны сейчас быстро перестраиваться, работать на потребности страны.

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Консорциум, по оценке экспертов, станет драйвером для налаживания дальнейших кооперативных связей между крупными и малыми предприятиями, работающими в сфере медицинской техники. Он поможет оперативно выстраивать связи между производителями. Подключение к работе частных фирм стратегически важно. Там быстрее внедряются уникальные IT-технологии. К примеру, небольшое уральское предприятие " Тритон-электроникс" вошло на этой неделе в мировой топ десяти компаний лидеров в области медицинского приборостроения.

- В новом партнерстве будет объединен лучший опыт и это поможет не только преодолеть нынешнюю ситуацию, но и выйти на международный рынок, - уверены участники соглашения.

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