В Югре разрешили открыть парикмахерские и салоны красоты

Спустя две недели действия режима самоизоляции в Югре сдались и решили открыть целый ряд предприятий и организаций. Среди них - парикмахерские, салоны красоты и косметические салоны. Последние, правда, пока по предварительной записи. Постановление уже подписала глава автономного округа.

Кроме того, в регионе разрешили работать автостраховщикам, дежурным нотариальным конторам, адвокатам, предпринимателям, выполняющим неотложные ремонтные работы, изготавливающим фото для документов, а также - торгово-промышленной палате.

Послабления приняты и в отношении передвижения жителей Югры. Так, например, можно выехать помыть или отремонтировать автомобиль, отдать в ремонт бытовую технику или средства связи. Пойти в банк или организации, оказывающие помощь предпринимателям. Кроме того, югорчанам разрешили ездить на дачи и садовые участки.

Отметим, на сегодня в регионе подтвержден 41 случай заболевания коронавирусом.Четыре человека выздоровели. "Состояние на 12.00 у двух пациентов тяжелое, 35 пациентов в состоянии средней и легкой степени тяжести", - добавили в депздраве.

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