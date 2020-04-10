В Магнитогорске объяснили вручение просроченных продуктов труженице тыла

В мэрии Магнитогорска объяснили инцидент с 99-летней труженицей тыла, которой вместе с юбилейной медалью к 75-летию Победы вручили набор просроченных продуктов. Как выяснилось, продуктовые наборы мэрия ветеранам не дарила. Ни при чем оказался и депутат челябинского ЗСО, вручавший пенсионерке медаль, сообщили в пятницу в городской администрации.

О странном подарке к юбилею Победы в интернете сообщила внучка труженицы тыла. Она рассказала, что несколько дней назад бабушке вручили юбилейную медаль, которую она не смогла получить на официальном приеме у главы города, и сухой паек, который оказался просроченным. В подарке обнаружились пролежавшие на полках от двух до шести лет чай и консервы.

- Моей бабушке 99 лет, она труженик тыла. В преддверии празднования 75-летия Победы ей вручили медаль. А еще сухпаек... конечно, если можно так его назвать, - сообщила внучка ветерана Елена. - Мне бы очень хотелось посмотреть в глаза тем людям, которые отвечают за качество этого подарка!

По словам родственницы ветерана, проживающей отдельно и потому не присутствовавшей при вручении медали, к подаркам прилагалось поздравление от имени депутата заксобрания Челябинской области Владимира Дремова.

Сначала в мэрии Магнитогорска на вопросы корреспондента "РГ" сообщили, что к вручению "сухпайка" отношения не имеют и, возможно, это инициатива вручавшего медаль депутата.

- К женщине-ветерану уже выехали наши сотрудники, которые во всем разберутся и, если вышло какое-то недоразумение, принесут извинения, - сообщили в мэрии. - Но нашим ветеранам при вручении медали мы не дарим продуктовые наборы.

Как удалось выяснить "РГ", магнитогорским ветеранам юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" из-за объявленного в регионе режима самоизоляции вручают на дому, а не в торжественной обстановке, как это планировалось ранее. Этим занимаются чиновники районных администраций или активисты КТОСов с соблюдением всех мер безопасности, чтобы не подвергать риску здоровье пожилых людей. Всего успели вручить 1275 медалей из 1862, пришедших в город. И жалоб на просроченные продукты больше ни от кого не поступало.

После проверки инцидента в мэрии сообщили, что просроченные продукты ветерану из своих запасов принесла ее соседка, желая поддержать пожилую женщину, и не проверив даты их изготовления и хранения. Эту же версию подтвердил и депутат Владимир Дремов.

- Ни я, ни мои коллеги не дарили женщине-ветерану никаких продуктов, тем более просроченных, - пояснил депутат. - Ей была вручена юбилейная медаль, и полезный подарок - теплый плед. А продукты принесла соседка, которая уже подтвердила этот факт. Я извинился за соседку перед Алевтиной Александровной и ее родственниками, приобрел и подарил ей набор сертифицированных продуктов. И еще раз поздравил ее с 75-летием Великой Победы.

По словам депутата, внучка ветерана в телефонном разговоре с ним признала факт нелепой ошибки, пообещала, удалить из интернета свой комментарий, взбудораживший горожан, и заверила, что претензий к властям больше не имеет.