В регионах Урала выросло число лабораторий по выявлению COVID-19

Новости

Новак призвал соблюсти баланс интересов потребителей и производителей 17:33
Новый фильм Скорсезе может выйти на сервисах Apple или Netflix 17:33
В Заполярье осудили банду несовершеннолетних воров 17:27
Набиуллина допустила снижение ключевой ставки в апреле 17:25
Выздоровевшие от COVID-19 белорусы согласились стать донорами 17:24
Жительница Казани похитила троих детей и скрылась в Турции 17:23
В Перу найдены останки неизвестных приматов, пересекших океан на "плотах" 17:22
Набиуллина рассказала об уровне инфляции в стране 17:20
В Осетии у сотрудников правительства заподозрили коронавирус 17:18
Исследование: человек сам виноват в появлении новых смертоносных вирусов 17:17
В СИЗО 11 регионов введен режим особых условий 17:16
Тест на коронавирус можно будет сделать за 15-20 минут 17:15
Андрей Аршавин стал разносить продукты пожилым болельщикам "Зенита" 17:11
В чешском замке найдены жертвы ритуального убийства 17:11
Renault вынуждена брать кредиты, чтобы избежать национализации 17:08
Опубликованы самые детальные снимки внешнего слоя Солнца 17:07
Балтфлот получит гидрографическое судно "Яков Лапушкин" в 2022 году 17:00
Тайка Вайтити показал сценарий нового "Тора" с возвращением Тони Старка 16:59
В Татарстане ввели запрет на посещение кладбищ 16:48
Калининградца задержали в Москве за многомиллионное мошенничество 16:47
ФССП рекомендовала коллекторам отказаться от личных встреч с должниками 16:47
Сочинская таможня присоединится к Краснодарской 16:45
Попова: Сроки окончания пандемии коронавируса пока неизвестны 16:42
РФ представит в израильский суд отзыв на иск по Александровскому подворью 16:35
В Подмосковье ввели дополнительные выплаты для семей с детьми 16:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Двадцать способов снизить платежи за электричество
Двадцать способов снизить платежи за электричество
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
10.04.2020 16:32
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В регионах Урала выросло число лабораторий по выявлению COVID-19

Текст: Анна Шиллер
Количество лабораторий в УрФО, где проводят исследования на коронавирус, увеличивается каждый день. К диагностике помимо госучреждений активно подключаются частные центры. Так, тестирование в уральском округе на сегодня проводит около 40 лабораторий, не меньше половины от этого числа планируют еще запустить в течение месяца.
Фото: Андрей Снегирев
Газовиков и нефтяников на три месяца изолировали на промыслах

По данным регионального минздрава, в Свердловской области сейчас тест-системами, разработанными новосибирским центром "Вектор", обеспечены семь организаций. Это, например, областная клиническая больница №1, иммунологический отдел которой был перепрофилирован и теперь сюда привозят до 120-180 проб в сутки. Также к работе подключились лаборатории клинико-диагностического центра, СПИД-центра, "УГМК-Здоровье", нижнетагильская горбольница №4, центральная горбольница №24, дорожно-клиническая больница "РЖД-Медицина", в которой исследования проводятся для железнодорожников и других категорий граждан, которые работают на непрерывно действующих производствах.

Тем временем на Ямале, который недавно вошел в топ-10 регионов по количеству проведенных исследований на COVID-19, работает девять лабораторий: четыре на базе местного Центра гигиены и эпидемиологии и пять - в лечебных учреждениях окружной системы здравоохранения.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Российские производители медтехники объединились в консорциум

- Мы расширили круг тестируемых на коронавирусную инфекцию. Кроме групп риска, определенных постановлениями главного санитарного врача России, в округе лаборатории тестируют и других: сотрудников полиции, транспорта, вахтовых работников, медиков, - рассказала главный санитарный врач ЯНАО Людмила Нечепуренко.

На данный момент также действует шесть лабораторий в Тюменской области, включая две в Тобольске и Ишиме. К ним присоединяются еще частная сеть медцентров. В Курганской области сегодня задействовано три организации для исследований, в Югре их пока две, а в Челябинской области - девять.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.

Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область УрФО Курганская область УрФО Тюменская область УрФО ХМАО УрФО Челябинская область COVID-19. Мы справимся!

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
В Кремле положительно оценили договоренности ОПЕК+
СФ предложит изменения в законодательство с учетом опыта борьбы с COVID-19
Тест на коронавирус можно будет сделать за 15-20 минут
В Совбезе призвали создать новую медиаполитику по воспитанию молодежи
За сутки в России добавилось 1786 заболевших COVID-19 в 57 регионах
Как справиться со стрессом благих намерений
Опубликован проект нового расписания ЕГЭ