В регионах Урала выросло число лабораторий по выявлению COVID-19

Количество лабораторий в УрФО, где проводят исследования на коронавирус, увеличивается каждый день. К диагностике помимо госучреждений активно подключаются частные центры. Так, тестирование в уральском округе на сегодня проводит около 40 лабораторий, не меньше половины от этого числа планируют еще запустить в течение месяца.

По данным регионального минздрава, в Свердловской области сейчас тест-системами, разработанными новосибирским центром "Вектор", обеспечены семь организаций. Это, например, областная клиническая больница №1, иммунологический отдел которой был перепрофилирован и теперь сюда привозят до 120-180 проб в сутки. Также к работе подключились лаборатории клинико-диагностического центра, СПИД-центра, "УГМК-Здоровье", нижнетагильская горбольница №4, центральная горбольница №24, дорожно-клиническая больница "РЖД-Медицина", в которой исследования проводятся для железнодорожников и других категорий граждан, которые работают на непрерывно действующих производствах.

Тем временем на Ямале, который недавно вошел в топ-10 регионов по количеству проведенных исследований на COVID-19, работает девять лабораторий: четыре на базе местного Центра гигиены и эпидемиологии и пять - в лечебных учреждениях окружной системы здравоохранения.

- Мы расширили круг тестируемых на коронавирусную инфекцию. Кроме групп риска, определенных постановлениями главного санитарного врача России, в округе лаборатории тестируют и других: сотрудников полиции, транспорта, вахтовых работников, медиков, - рассказала главный санитарный врач ЯНАО Людмила Нечепуренко.

На данный момент также действует шесть лабораторий в Тюменской области, включая две в Тобольске и Ишиме. К ним присоединяются еще частная сеть медцентров. В Курганской области сегодня задействовано три организации для исследований, в Югре их пока две, а в Челябинской области - девять.

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