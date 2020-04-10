В Совбезе РФ призвали соблюдать ограничительные меры из-за коронавируса

"Количество инфицированных, к сожалению, растет. В этих условиях прошу оперативно выявлять и принимать меры по надежной локализации источников распространения вирусной инфекции", - об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, обращаясь к участникам совещания в Уральском федеральном округе по видеоконференцсвязи.

По его словам, крайне важно обеспечить соблюдение всех установленных ограничительных мер, санитарных режимов для сбережения здоровья и жизни людей. Патрушев обратил особое внимание, что принимаемые на уровне регионов меры должны быть скоординированы с мерами, принимаемыми на федеральном уровне. Секретарь Совбеза напомнил, что обеспечение этой координации - ключевая задача полномочных представителей президента России.

В то же время Патрушев попросил полпредов и глав регионов держать под пристальным контролем ситуацию на рынке труда, уделяя особое внимание работе значимых для страны и регионов предприятий, в том числе работающих на оборону. Он также призвал пресекать спекуляции на продовольственном и лекарственном рынках и обеспечивать общественно-политическую стабильность.