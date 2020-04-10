Рейтинг одобрения работы Трампа вырос на фоне пандемии коронавируса

На фоне распространения коронавируса рейтинг президента США Дональда Трампа достиг максимального показателя с момента инаугурации. Опрос общественного мнения, в котором приняли участие более тысячи респондентов, был проведен по заказу телеканала Fox News в период с четвертого по седьмое апреля.

Выяснилось, что одобряют работу хозяина Белого дома на посту главы государства 49% респондентов. Противоположного мнения придерживаются также 49% участников исследования, еще 2% не дали ответа, пишет ТАСС.

Отмечается, что ранее за все время проведения данных опросов Fox News положительную оценку работе Трампа не давали более 48% американцев. Эксперты считают, что рост популярности президента США связан с обеспокоенностью граждан страны распространением вируса. Большая часть опрошенных поддерживает меры, которые принимают власти в связи с пандемией.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксированы более 461 тысяч случаев заражения коронавирусом. Умерли свыше 16,4 тысячи человек.