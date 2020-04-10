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10.04.2020 18:34
Рубрика: В мире

Республика Сербская благодарит Россию за помощь

Текст: Александр Борисов (Баня-Лука, Республика Сербская)
Российские военные медики и специалисты подразделений РХБ защиты, доставленные накануне вечером военно-транспортной авиацией ВКС России в Республику Сербскую (РС) для оказания помощи в борьбе с COVID-19, в пятницу активно включились в работу.
Российские специалисты с коллегами в Баня-Луке. Фото: фото предоставлено Ненадом Стевандичем/ Российские специалисты с коллегами в Баня-Луке. Фото: фото предоставлено Ненадом Стевандичем/
Российские специалисты с коллегами в Баня-Луке. Фото: фото предоставлено Ненадом Стевандичем/

Это было отмечено словами благодарности и признательности со стороны Ненада Стевандича, депутата парламентской ассамблеи Боснии и Герцеговины, лидера партии "Объединенная Сербская", заместителя генерального директора Университетского клинического центра РС.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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"Российские коллеги, эпидемиологи, анестезиологи-реаниматологи, санитары вчера вечером прилетели на аэродром Маховляни, а уже сегодня утром работают вместе с нами в УКЦ. Спасибо братьям!", - подчеркнул Ненад Стевандич.

Между тем Ненад Стевандич открыто говорит о том, что мир изменился за последние десятилетия, а Россия вновь стала важным фактором на международной арене. При этом, по мнению парламентария, возведение русско-сербского православного храма в честь святых царственных страстотерпцев и культурного центра в Баня-Луке является важным свидетельством духовной и культурной близости наших народов, серьезным шагом на пути укрепления двусторонних отношений с Российской Федерацией.

"Сербский народ называет императора Николая II своим спасителем. Ведь русский царь во имя спасения сербов поставил на кон существование собственной страны, свою жизнь и жизнь своей семьи, - отмечает политик. - Без помощи русского народа сегодня на карте не существовало бы Сербии. Спустя столетие, отдавая дань памяти этому подвигу, мы демонстрируем не только наше уважение к предкам и истории, но и особое отношение к Российской Федерации. При этом мы вспоминаем всех тех, кто на протяжении веков, не жалея живота своего, боролся за свободу, а возведение церкви в Баня-Луке - стало символом нашей совместной победы в данном направлении".

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Следует также отметить, что сербские лидеры из Боснии и Герцеговины, встречавшие в четверг российских специалистов в аэропорту Баня-Луки, не скрывали своих положительных эмоций, подчеркивая значимость для Республики Сербской братской поддержки из России. "Важно отметить, что помощь прибыла очень быстро. Это подтверждение наших хороших отношений и взаимопонимания", - считает президент РС Желька Цвиянович. В свою очередь Милорад Додик обратил внимание на то, что Россия и сама сталкивается с проблемой коронавируса. "Поэтому я особенно благодарен россиянам за всеобъемлющую помощь", - заявил политик.

Кроме того, свою благодарность "братской России" за неоценимую помощь выразили НПО "Восточная альтернатива" и "Сербское народное движение - выбор за нами".

На данный момент число людей инфицированных коронавирусом в Республике Сербской достигло 381, зафиксированы 14 летальных случаев от COVID-19.

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