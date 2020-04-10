Ретейлеры начнут сообщать о передвижении табачной продукции онлайн

В информационной системе маркировки и прослеживаемости товаров сегодня зарегистрировано почти 60 тысяч юрлиц - участников рынка табачной продукции, включая импортеров. Уже промаркировано 10 миллиардов пачек сигарет, из которых продано почти 2 миллиарда, сообщил эксперт товарной группы "Табак" Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Александр Кривоносов.

С 1 июля 2020 года все участники цепочки поставок - оптовые компании, розничные торговые точки и сети должны в обязательном порядке перейти на электронный документооборот. В настоящее время в этой цепочке присутствуют лишь производители и их первые покупатели. С этой даты в систему маркировки будут поступать сведения о каждом передвижении товара. К примеру, информация о прибытии продукции на торговую точку или склад и о том, что товар получен и произошла смена владельца кодов маркировки. Для этого нужно будет отсканировать код. По правилам он может быть нанесен на пачки, блоки, транспортные короба.

"Сканировать каждую пачку или блок, который поступил на склад, не требуется. Никаких требований в нормативно-правовой документации по этому вопросу нет", - рассказал Кривоносов.

Сегодня торговые точки и сети передают данные о проданной в розницу продукции в систему маркировки, оператором которой является ЦРПТ. "Кассиры сканируют код с пачки или блока сигарет, код указывается в чеке, чек передается в систему маркировки - либо через оператора фискальных данных, либо архив загружается самостоятельно", - пояснил Александр Кривоносов. Такая система действует с лета 2019 года.

К середине лета вступит в силу еще ряд новшеств. Так, с 1 июля 2020 года система обязательной маркировки охватит альтернативные виды табачной продукции - сигары, сигариллы, различные видов курительных табаков, в том числе для кальянов, трубок. Пока эта норма распространяется только на сигареты и папиросы - они начали маркироваться с июля 2019 года.

Кроме того, оборот и продажа немаркированных сигарет и папирос будут прекращены с 1 июля 2020 года. Все остатки, произведенные до 1 июля 2019 года без маркировки, должны быть проданы до 1 июля этого года.