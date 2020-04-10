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10.04.2020 16:35
Рубрика: Власть

РФ представит в израильский суд отзыв на иск по Александровскому подворью

Текст: Владимир Шилов

Россия предпримет все необходимые меры для защиты своих имущественных интересов в Израиле, в том числе касающихся Александровского подворья в Иерусалиме. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии российского внешнеполитического ведомства.

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"Российская сторона готовит свой отзыв на исковое заявление и представит его в суд в ближайшее время в соответствии с израильским законодательством", - говорится в документе.

Ранее стало известно, что власти Израиля приостановили передачу России прав на Александровское подворье. Поводом для этого стал иск от имени зарегистрированного в Мюнхене Православного общества Святой Земли.

Как указали в МИД России, данный иск не подкреплен никакими аутентичными документами, которые бы подтверждали право данной организации на Александровское подворье. Напомним, земля под его строительство была приобретена Александром II во второй половине XIX века.

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