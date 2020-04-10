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10.04.2020 13:20
Рубрика: Экономика

Россия в несколько раз увеличит производство аппаратов ИВЛ

Текст: Ирина Алпатова

На прошедшем в Екатеринбурге совещании министр промышленности РФ Денис Мантуров сообщил о темпах производства аппаратов ИВЛ в России. По его словам, Россия - одна из самых обеспеченных стран мира по количеству аппаратов ИВЛ на душу населения.

В стране работает более 20 производителей комплектующих для аппаратов ИВЛ из разных регионов - Рязань, Ставрополь, Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Краснодар, Москва. Объемы производства постепенно наращиваются.

"Если раньше мы делали по 100 аппаратов ИВЛ в месяц, то уже в апреле планируем восьмикратно увеличить производство. В мае ориентируемся уже на производство 2500 штук, в июне - 3000. Совместно с Минздравом мы прорабатываем вопросы ускоренной сертификации и конечного оборудования, и компонентов для него. Со Свердловской областью мы прорабатываем вопрос распространения льгот, аналогичных особым экономическим зонам, на все предприятия кооперации", - прокомментировал Денис Мантуров.

Ранее Минздрав сообщал, что 70% процентов перепрофилированных коек оснащены респираторной поддержкой. До конца мая в больницы планировалось дополнительно поставить еще более 8 тысяч аппаратов ИВЛ. По оценкам различных источников, аппараты ИВЛ применяются в лечении 5% заболевших COVID-19.

Фото: Сергей Николаев
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Постепенно закрыв потребности внутреннего рынка, по словам министра, можно будет ориентироваться на экспорт. "Даже на сегодняшний день наша медицинская продукция широко востребована в других странах. Например, по аппаратам ИВЛ на данный момент у нас более 30 заявок от других стран на поставку", - заявил он.

Глобальная задача, по словам Мантурова, - создать независимый рынок медицинского оборудования, снизить зависимость от импортных комплектующих. С этой целью формируется Консорциум разработчиков и производителей медицинской техники, куда на первом этапе туда войдут предприятия оборонно-промышленного комплекса, обладающие необходимыми компетенциями и опытом работы в кризисных ситуациях - концерны "КРЭТ", "Швабе" (входит в Госкорпорацию Ростех), "Алмаз-Антей", "Моринформсистема-Агат".

Опорным регионом для Консорциума разработчиков и производителей медицинской техники станет Свердловская область.

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