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10.04.2020 05:00
Рубрика: Экономика

Россияне перешли в режим экономии

Текст: Алексей Дуэль
Резко выросший спрос на продукты длительного хранения, возникший на фоне пандемии коронавируса, постепенно сменяется переходом россиян в сберегательную оборону. Об этом свидетельствуют данные по онлайн-покупкам сервиса "Яндекс.Касса". Он сравнил количество и стоимость покупок, совершенных потребителями на 120 тысячах интернет площадок на прошлой нерабочей неделе и в заключительные семь дней февраля.
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

Результаты получилось интересные, хотя отчасти и предсказуемые. Выросло число онлайн-заказов еды с доставкой из ресторанов и кафе - на 78 процентов. Но оборот при этом вырос лишь на 26 процентов, а средний чек сократился на 29 процентов. Похожая динамика по заказам продуктов. В штуках их стало больше на 58 процентов, по обороту увеличение составило 43 процента, но при этом средний чек сократился на 9 процентов.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Помимо продовольственного сектора, аналогично проявили себя и разнообразные онлайн-курсы и обучающие сервисы. Здесь рост числа заказов составил 64 процента, но оборот при это увеличился лишь на 5 процентов, а средний чек упал на 36 процентов.

Абсолютный рост по всем показателям только в сфере компьютерных игр и платного телевидения. Покупок стало больше на 69 процентов, обороты почти удвоились, средний чек тоже подрос на 14 процентов.

Одновременно по всем показателям сократились заказы услуг, аренды квартир, покупки билетов в кино и театры и всего, связанного с туризмом.

Фото: iStock
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"Потребители в нынешних условиях неопределенности с пандемией коронавируса переходят от массовых закупок к модели сберегательной обороны, - прокомментировал полученные данные директор Центра коньюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. - Во время предыдущих кризисов 1998-го и 2008-го годов ситуация развивалась во многом аналогично. Сначала массовая покупка всего, что людям казалось необходимым. Особой запасливостью отличаются люди, которым сейчас больше 50 лет и у которых значительная часть жизни прошла в Советском Союзе. Они знают, что такое дефицит, и для них вполне естественно делать запасы. Люди младше сорока лет такой склонности не имеют. Причем до трети сделанных впопыхах запасов оказываются лишними - продукты протухают, вещи остаются неиспользованными. Но этот покупательский ажиотаж происходит в первые недели. А дальше люди начинают просто обеспечивать свои текущие потребности - отсюда рост покупок продуктов и заказов готовых блюд - и стараются по возможности не тратить лишнего. Из-за этого уменьшается сумма среднего чека. Сэкономленные деньги становятся семейным резервным фондом - если случится что-то плохое и потребуются деньги на медицину или еще какие-то жизненные вопросы, эта кубышка позволит с ними справиться".

Рост всех показателей в сфере цифровых развлечений тоже вполне объясним, полагает Остапкович. Оставшись без привычных мест досуга - парков, торговых центров, учреждений культуры и, по большому счету, оказавшись запертыми в четырех стенах, люди ищут любые возможности для развлечений. И если они могут придти к ним только через интернет-кабель и экран компьютера, значит, за них и будут платить.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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"Поколение двадцати- и тридцатилетних очень сильно зависит от эмоций, которые они могут получить здесь и сейчас, от своих ощущений, - продолжает Остапкович. - Поэтому такие цифровые развлечения для них тоже один из предметов первой необходимости".

Предугадать, как будет развиваться ситуация дальше, никто не берется. Все очень сильно будет зависеть от условий: когда снимут самоизоляцию, как будут меняться цены, когда экономика начнет восстанавливаться от нынешнего состояния. И, тем не менее, есть один важный показатель, который вселяет изрядный оптимизм. На фоне всех катаклизмов выросла онлайн-благотворительность.

"Число онлайн-пожертвований на прошлой неделе выросло на 13 процентов, а оборот - на 27 процентов, - сказала говорит аналитик "Яндекс.Кассы" Анастасия Фаткулина. - В новых обстоятельствах, решая собственные проблемы, люди не забывают помогать другим".

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