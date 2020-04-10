Российские гипермаркеты начали предлагать покупателям бесплатные такси

Московские гипермаркеты начали предлагать покупателям бесплатные поездки на такси.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) новую услугу объясняют так: "Мы наблюдаем, что трафик устойчиво падает в зависимости от формата - магазин "у дома" теряет 20-30%, а основной удар пришелся на крупные форматы - гипермаркеты и супермаркеты. Там падение трафика составляет порядка 50%".

Теперь фирма "Лента", управляющая самой большой сетью гипермаркетов в России, объявила, что до 22 апреля будет предоставлять покупателям бесплатные поездки на такси при условии покупки на сумму более 5 тыс. рублей. "Карусель" (сеть гипермаркетов X5 Retail Group) вводит аналогичную услугу, но для того, чтобы воспользоваться ею, необходимо перед походом в магазин установить мобильное приложение, а затем совершить покупку на определенную сумму и предъявить на кассе штрих-код карты лояльности из этого приложения.

Ритейлеры объяснили запуск новой услуги заботой о покупателях. "Благодаря поездкам на такси наши клиенты смогут минимизировать количество контактов с другими людьми в общественном транспорте", - сказал директор по стратегии и маркетингу "Ленты" Дмитрий Богод.