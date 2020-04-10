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10.04.2020 16:49
Рубрика: Общество

Российские звезды расскажут школьникам секреты успеха в режиме онлайн

Текст: Александр Гавриленко
Из-за коронавируса Российское движение школьников (РДШ) открыло серию образовательных онлайн-интервью в социальных сетях. На прямые эфиры выходят не только ведущие ученые и преподаватели страны, но и публичные персоны, добившиеся успеха в своих сферах.

Раньше такие встречи снимались студиях и пользовались успехом среди детей. Но выход в прямой эфир в условиях "удаленки" дал совершенно иной охват аудитории.

Фото: Тагир Раджавов/РГ
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Речь идет уже примерно о миллионе школьников, которые регулярно смотрят передачи из дома и активно участвуют в общении. Уже сейчас ясно, что ребята из РДШ создали уникальную платформу. Ведь теперь каждый ребенок из самого отдаленного уголка страны может пообщаться задать любой самый сокровенный вопрос своим героям или найти правильный пример для подражания.

В передаче "Объясните нормально!" выступают ведущие российские ученые. Эфиры проходят по будням в 16:00 по московскому времени в аккаунте РДШ в Instagram. Гости отвечают на вопросы школьников и рассказывают простыми словами о своих "интересностях". Вот, например, темы на ближайшие дни: "Зачем ходить на выставки", "Является ли человек животным", "В чем виноваты гены?".

А в проекте "Классные встречи" участвуют знаменитости. Среди онлайн гостей уже были актеры сериала "Корни", чемпионы Высшей лиги КВН Ксения Корнева и Ренат Мухамбаев, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко, группа "Заячий стон" и финалист шоу "Голос" Антон Токарев. Организаторы стараются выбирать людей, которые известные школьникам и которым есть что рассказать об успехе и правильной мотивации.

Фото: Артур Лебедев / ТАСС
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От детей приходит огромное количество вопросов. Часть из них скидывают организаторам в комментарии, еще примерно столько же приходит непосредственно во время трансляций. Вопрос могу быть самыми разными - что происходило со школьными друзьями гостя после того как он стал таким успешным, как родители отнеслись к выбору профессии, с какими неудачами сталкивались и как их преодолевали и так далее. Все гости с энтузиазмом включились в работу.

- Мы не собираемся останавливаться на достигнутом, - говорит руководитель проекта "Классные встречи" Александра Снидко. - Есть очень много людей, которых хотели бы видеть ребята. Например, на День космонавтики хотим пригласить председателя нашего РДШ, Сергея Николаевича Рязанского. Ведь он сам летчик-космонавт, герой России. Ему есть, что рассказать о космосе, и детям будет интересно поговорить с таким уникальным человеком.

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