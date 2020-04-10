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10.04.2020 14:19
Рубрика: Общество

РПЦ советует прихожанам в Страстную неделю и на Пасху молиться дома

Текст: Владимир Емельяненко
В Страстную неделю и на Пасху Русская православная церковь рекомендует прихожанам молиться дома, и ограничиться трансляцией пасхального богослужения патриарха Московского и всея Руси Кирилла. На этот счет РПЦ разосланы рекомендации относительно организации богослужений на Страстную седмицу, в день Светлого Христова Воскресения и в Пасхальный период.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Документ разработан Рабочей группой при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

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Документ рекомендует духовенству монастырей и приходов призывать прихожан к домашней молитве до снятия ограничений, введенных властями. Это касается в том числе и Страстной седмицы, и праздника Пасхи.

Вместе с тем, на тот случай, если санитарно-эпидемиологическая ситуация допускает возможность посещение храмов прихожанами или их частью, то документ прилагает перечень конкретных мер по обеспечению безопасности клириков и прихожан.

Отмечается, что применение этих рекомендаций полностью или частично остается на усмотрение епархиальных архиереев с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в каждом регионе.

Фото: Илья Тимин / РИА Новости
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При этом митрополит председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) сообщил, что освящение куличей перед праздником состоится.

"Многим из нас придется ограничиться тем, что мы будем смотреть трансляцию патриаршего богослужения на центральных телеканалах, а в храм прийти не сможем, - скала он. - Конечно, будет служба на Пасху, будем куличи освящать".

Он заметил, что из-за угрозы распространения коронавируса "таинство причастия в ближайшее время не будет совершаться, однако церковь будет работать над безопасностью решением этой проблемы".

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