С-350 в четыре раза повышает эффективность борьбы с крылатыми ракетами

Российская армия продолжает наращивать свой противоракетный щит. Это, в том числе, делается за счет оснащения войск такими новейшими средствами ПВО-ПРО как система С-350 "Витязь".

"В рамках Государственной программы вооружения в ближайшее время спланирована поставка комплексов С-350 в воинские части ВКС и Военно-морского флота, что позволит повысить эффективность отражения массированных ударов крылатых ракет противника по важнейшим объектам обороны в четыре раза", - заявил в интервью газете "Красная звезда" заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами Юрий Грехов.

По словам генерала, возможности С-350 позволяют эффективно бороться со всеми типами воздушных целей, особенно с крылатыми ракетами. Российская всеракурсная система ПВО имеет повышенную огневую производительность за счет применения управляемых ракет с активной головкой самонаведения. Кроме того, "Витязь" обладает увеличенным боекомплектом таких зенитных средств. Он, в частности, в четыре раза больше, чем у знаменитого С-400 "Триумф". А еще С-350 наделена повышенной живучестью за счет применения в составе дивизиона двух- трех многофункциональных радиолокаторов.

Грехов напомнил, что государственные испытания "Витязя" завершились в прошлом году. Первый комплект этой системы ПВО отправили в учебный центр зенитных ракетных войск Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова. Там, по словам генерала, будет организована переподготовка расчетов зенитных ракетных частей, которым предстоит плановое перевооружение. "В настоящее время в учебном центре ЗРВ проводится освоение преподавательским составом ЗРС С-350, и подготовка учебно-материальной базы к обучению военных специалистов", - уточнил Грехов.

Известно, что мобильная зенитная ракетная система "Витязь" средней дальности действия предназначена для защиты государственных, промышленных, военных объектов и группировок войск от ударов современными и перспективными средствами воздушного нападения. С-350 способна уничтожать воздушные цели на расстоянии более 120 километров и высотах более 30 км. Время приведения этой системы из походного в боевое положение не превышает пять минут. По некоторым данным, каждая пусковая установка С-350 несет до 12 ракет с радиусом действия до 120, 40 и 15 километров. "Витязь" способен перехватывать цели, летящие со скоростью до 4 800 метров в секунду. Эта универсальность позволяет использовать новый зенитный ракетный комплекс как автономно, так и в составе эшелонированной системы ПВО.

Кроме пусковых установок, в состав дивизиона "Витязей" входит боевой пункт управления и до трех многофункциональных радиолокационных станций. При необходимости дивизион могут усилить автоматизированными средствами разведки и целеуказания, а также зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь - С".

Но главное, что боевая работа на С-350 полностью автоматизирована. "Витязь" оборудовали необслуживаемым стрельбовым радиолокатором, который самостоятельно обнаруживает, захватывает и сопровождает воздушную цель, по команде пускает по ней ракету и выдает соответствующую информацию на пункт боевого управления. Расчет "Витязя" фактически лишь контролирует его работу и подключается к уничтожению цели на стадии ее обстрела. Наличие у многофункционального радиолокатора двух рабочих режимов - секторального и кругового - гарантирует уничтожение вражеского объекта, с какой бы стороны он ни подлетал. С-350 готов одновременно работать по нескольким таким целям, в том числе по крылатым ракетам, высокоточному оружию и тяжелым беспилотникам.

В конце февраля этого года командующий Центральным военным округом Александр Лапин сообщил, что в 2020-м начнется перевооружение на "Витязь" дислоцированной в Красноярском крае и Хакасии зенитной ракетной бригады - сейчас она оснащена комплексами С-300. Генерал рассказал, что С-350 прикроют наиболее важные государственные, промышленные и военные объекты в Сибири. Переоснащение бригады планируют завершить в 2022-м. А еще через три года "Витязи" начнут поступать в базирующийся в Ачинске зенитный ракетный полк.

Если говорить в целом, то, по данным Минобороны РФ, до конца 2027 года планируется передать войскам 12 дивизионов новой системы.