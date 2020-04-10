Samsung представил два мощных бюджетных смартфона. Цены

Компания Samsung официально представила два новых смартфона бюджетной серии - Galaxy A51 5G и Galaxy A71 5G. Они практически не отличаются по характеристикам от уже существующих на рынке моделей A51 и A71, за исключением процессора и поддержки сетей пятого поколения.

В качестве основного чипа теперь используется фирменный Samsung Exynos 980 - он обходит по производительности Exynos 9611 из модели Galaxy A51 и Snapdragon 730, установленный в Galaxy A71.

Остальные характеристики устройств не изменились. Galaxy A51 5G имеет 6,5-дюймовый дисмплей FullHD+, квадрокамеру на 48 Мп, аккумулятор емкостью 4000 мАч, 4/6/8 Гб ОЗУ и 64/128 Гб ПЗУ. Galaxy A71 5G оснащается дисплеем FullHD+ на 6,7 дюйма, квадрокамерой на 64 Мп, 6/8 Гб ОЗУ и 128 Гб ПЗУ, а также аккумулятор на 4500 мАч. Оба устройства имеют слоты для Micro SD и встроенный в экран сканер отпечатка пальца.

Стоимость Samsung Galaxy A51 5G будет начинаться от 500 долларов, Galaxy A71 5G - от 600 долларов.