У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Samsung представил два мощных бюджетных смартфона. Цены

Текст:   Антон Благовещенский
10.04.2020,  
12:43
Фото: Samsung Фото: Samsung
Фото: Samsung

Компания Samsung официально представила два новых смартфона бюджетной серии - Galaxy A51 5G и Galaxy A71 5G. Они практически не отличаются по характеристикам от уже существующих на рынке моделей A51 и A71, за исключением процессора и поддержки сетей пятого поколения.

В качестве основного чипа теперь используется фирменный Samsung Exynos 980 - он обходит по производительности Exynos 9611 из модели Galaxy A51 и Snapdragon 730, установленный в Galaxy A71.

Остальные характеристики устройств не изменились. Galaxy A51 5G имеет 6,5-дюймовый дисмплей FullHD+, квадрокамеру на 48 Мп, аккумулятор емкостью 4000 мАч, 4/6/8 Гб ОЗУ и 64/128 Гб ПЗУ. Galaxy A71 5G оснащается дисплеем FullHD+ на 6,7 дюйма, квадрокамерой на 64 Мп, 6/8 Гб ОЗУ и 128 Гб ПЗУ, а также аккумулятор на 4500 мАч. Оба устройства имеют слоты для Micro SD и встроенный в экран сканер отпечатка пальца.

Неофициально. Какие смартфоны Xiaomi могут обновиться до MIUI 12
Samsung перестала обновлять два своих старых смартфона

Стоимость Samsung Galaxy A51 5G будет начинаться от 500 долларов, Galaxy A71 5G - от 600 долларов.

гаджеты
Фото: Epic Games Store
В Epic Games Store бесплатно и навсегда раздают игру о Шерлоке Холмсе 09.04.2020
В России хотят запретить замедлять смартфоны 07.04.2020
Xiaomi и другие со скидкой. Китайские смартфоны могут подешеветь 06.04.2020
Samsung
Фото: Ubisoft
Ubisoft сделала бесплатным гоночный симулятор The Crew 2 09.04.2020
В новых смартфонах Samsung нашли полезную скрытую возможность 02.04.2020
Конкурент AirPods, которого мы заслужили. Обзор Samsung Galaxy Buds+ 31.03.2020