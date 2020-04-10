Сергей Катырин рассказал, как выжить бизнесу в условиях пандемии

Эпидемия коронавируса нарушила ритм работы многих предприятий страны. Для бизнеса наступили довольно сложные времена - все понимают, что придется ужаться в расходах.

О том, какими статьями корпоративных бюджетов нельзя поступиться и как компаниям выжить в непростых условиях, "РГ" рассказал президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

Сергей Николаевич, важно ли сейчас сохранить все социальные обязательства компаний перед сотрудниками?

Сергей Катырин: Очень важно! Сохранить кадры, тем более опытные кадры - это надежная основа для старта и развития¸ когда пандемия закончится. Но не только. Важно сейчас сдержать всплеск безработицы, обеспечить какой-то доход для семей. Ответственный бизнес отвечает за работников, а если брать шире - это разделенная с государством ответственность за спокойствие в обществе. Вот, если коротко и только о главном. Но, к сожалению, великому, сделать это сегодня трудно, а зачастую даже чрезвычайно трудно.

Вы общаетесь с представителями бизнеса от крупных компаний до микропредприятий. Какие настроения преобладают в предпринимательском сообществе?

Сергей Катырин: У большого бизнеса инерция большая, запас прочности есть, но и потери в абсолютных цифрах весьма серьезные. Я не вижу крупных предпринимателей, которые бы отмахнулись от проблемы коронавируса. Хотя, когда эпидемия только начиналась, было мнение, что, мол, явление преходящее... Но сегодня все настроены очень серьезно, есть чувство тревоги.

У средних и малых предпринимателей беспокойства намного больше. По некоторым опросам, если не оказать им помощь, до 40 процентов из них может уйти с рынка, разориться. Можно не верить прогнозам, они сегодня условные в силу постоянно меняющейся ситуации. Но даже если не 40, а 20 - это все равно много. Поэтому правительство разрабатывает меры поддержки. Палата свои предложения направила властям, многие были приняты. Но достаточно ли тех мер, на которые сегодня согласилась пойти власть? Думается, уже нет. Ситуация не улучшается. Многие говорят, что своими силами сохранить социальные гарантии в полном объеме вряд ли удастся, а в среднем и малом бизнесе таких вообще большинство. Без помощи государства им не обойтись.

Из каких источников бизнес может покрывать выпадающие доходы?

Сергей Катырин: Если фирма старается сохранить кадры, то будет, например, пытаться снизить затраты на услуги, оказываемые ей другими компаниями, изменить сроки выполнения проектов, оптимизировать запасы сырья и расход энергоресурсов, наконец, переводить сотрудников на сокращенную рабочую неделю и т.д.

Есть также другие пути, они известны и никого не радуют. Это, в частности, ужесточение зарплатной политики, иными словами, снижение зарплат, неоплачиваемые длительные отпуска, а также увольнение персонала, и так далее… Чтобы это не приняло массовый характер, бизнес-объединения ведут диалог с правительством.

Палата вместе с другими бизнес-организациями на днях направила премьеру Михаилу Мишустину письмо относительно новых срочных мер, необходимых для поддержки на плаву предпринимательства и, следовательно, экономики. Это и временная отмена налогов, прежде всего налога на фонд оплаты труда - для сохранения рабочих мест, и субсидирование платежей за аренду, лизинг, за кредиты, и частичные субсидии на зарплату на время карантина, и многое другое. Мы предлагаем на время вынужденного простоя выплачивать индивидуальным предпринимателям без наемных работников определенное ежемесячное пособие и освободить их от уплаты фиксированных взносов. Будет также правильным распространить режим самозанятых с 1 мая на всю страну - это шанс для многих наших людей выстоять в нынешней ситуации. Причем мы считаем, что временно налог на профессиональный доход следует установить минимальный - один процент. Безусловно, казна не резиновая, правительству приходится думать не только о бизнесе. Поэтому надо четко определить максимально возможный уровень поддержки бизнеса и ее временной диапазон. Полумерами уже не обойтись.

При любой критичной ситуации государство в первую очередь помогает банкам. А как банки сейчас могут помочь другому бизнесу?

Сергей Катырин: Помощь банкам вполне естественна. Они как кровеносная система в организме. Если не будет движения финансов, вообще все остановится. Но и банки должны идти навстречу бизнесу во всем, что касается кредитов и кредитных линий: реструктурировать долги, переносить выплаты на более поздний срок с максимальной рассрочкой, не выставлять пени и штрафы за задержку выплат. Это первая часть.

Вторая - это выдача беспроцентных кредитов предприятиям для выплаты заработной платы сотрудникам, чтобы сохранить кадровый состав. Третье - поддержать компании, которые занимаются производством, для пополнения оборотных средств. Особенно это касается выпуска продуктов питания, лекарственных препаратов и медицинского оборудования.

В непростую ситуацию сейчас попали экспортеры и импортеры. При такой стоимости внешней валюты у многих возникают большие проблемы - многие контракты пересматриваются, растет стоимость сделок. Таким компаниям тоже необходима поддержка, чтобы они продолжили наполнять наш рынок необходимыми товарами. У банков достаточно возможностей и направлений, по которым они могли бы поддержать предпринимателей.