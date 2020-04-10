Сериал Богомолова о любви во время карантина выйдет в конце апреля

Режиссер Константин Богомолов готовится к съемкам сериала "Безопасные связи" в формате screenlife. В центре сюжета - истории трех пар, чьи отношения развиваются в период карантина. Обещано, что проект появится на видеосервисе START уже в конце апреля. При этом громко объявленный сериал Богомолова "Хороший человек", в основу которого легла история про ангарского маньяка, пока на видеосервисе не появился.

Зато в релизе видеосервиса сообщается о том, что в новом сериале Константина Богомолова "Безопасные связи" будут рассказаны истории трех пар разного возраста - тридцатилетних молодоженов, пожилых людей в разводе и подростков из разных городов. Экран не разделяет, а объединяет их. Нельзя не отметить, что название сериала отсылает напрямую к пьесе Шадерло де Локло "Опасные связи", но, судя по сюжету, на этом сходство обоих произведений и заканчивается.

"История, диалог и человек становятся самым важным в сегодняшних условиях, а роль оператора естественным образом исполняет ситуация, которая выбирает один-единственный ракурс для всех. Роль художника-постановщика тоже исполняет ситуация, выбирая единственный фон, единственную картинку - дом. Это не нами выбранная форма, и получается, что оформителем и глазом этой истории становятся обстоятельства самой жизни, а не конкретные художники. Это позволяет сконцентрироваться на людях и диалогах", - говорит Константин Богомолов.

"Проект "Безопасные связи" - это. прежде всего. история о том, что карантин не повод останавливать жизнь и ждать, когда же "все это закончится", а возможность почувствовать: то, что происходит сейчас, это и есть жизнь. И у нас есть возможность прожить ее максимально интересно. Создать что-то новое и по-настоящему познакомиться с собой и людьми вокруг", - считает Ирина Сосновая, продюсер проекта.