Новости

В Республике Коми на карантин попало детское отделение райбольницы 14:28
Крымчане подали более 1000 заявок на кредитные каникулы 14:21
В Крыму при пожаре в жилом доме погибли два пенсионера 14:17
Сериал Богомолова о любви во время карантина выйдет в конце апреля 14:12
Путин анонсировал новый разговор с Трампом 14:09
В Мурманске начали благотворительный сбор продуктов для нуждающихся 14:07
Американские бомбардировщики вооружат гиперзвуковыми ракетами 14:05
В Петербурге запретили посещать кладбища 14:00
Nissan Kicks получил новую внешность и полный привод 14:00
Владимир Путин провел сеанс видеосвязи с МКС 13:58
В Калуге дистанционный урок прервало порно 13:58
Крымский федуниверситет отменил студентам плату за общежития 13:45
В Дагестане три человека скончались от заболевания коронавирусом 13:45
Алла Самойлова назначена руководителем Росздравнадзора 13:44
В администрации Советского района Махачкалы начались обыски 13:42
Министром здравоохранения Коми назначили главу медсанчасти из Ленобласти 13:39
Эмбер Херд грозит тюрьма за клевету на Джонни Деппа 13:38
В Уфе у 170 врачей и пациентов больницы первично выявили COVID-19 13:37
В Совбезе РФ призвали соблюдать ограничительные меры из-за коронавируса 13:35
В некоторых школах видео из интернета может грузиться два дня 13:33
NI назвал тактические ракетные комплексы визитной карточкой России 13:25
Резкий подъем уровня воды зафиксирован на северных реках России 13:24
В Дагестане в ДТП на трассе погибли три человека 13:22
Россия в несколько раз увеличит производство аппаратов ИВЛ 13:20
В Челябинской области за нарушения карантина закрыли еще три ИП 13:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Двадцать способов снизить платежи за электричество
Двадцать способов снизить платежи за электричество
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
10.04.2020 14:12
Рубрика: Культура

Сериал Богомолова о любви во время карантина выйдет в конце апреля

Текст: Сусанна Альперина
Режиссер Константин Богомолов готовится к съемкам сериала "Безопасные связи" в формате screenlife. В центре сюжета - истории трех пар, чьи отношения развиваются в период карантина. Обещано, что проект появится на видеосервисе START уже в конце апреля. При этом громко объявленный сериал Богомолова "Хороший человек", в основу которого легла история про ангарского маньяка, пока на видеосервисе не появился.
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости

Зато в релизе видеосервиса сообщается о том, что в новом сериале Константина Богомолова "Безопасные связи" будут рассказаны истории трех пар разного возраста - тридцатилетних молодоженов, пожилых людей в разводе и подростков из разных городов. Экран не разделяет, а объединяет их. Нельзя не отметить, что название сериала отсылает напрямую к пьесе Шадерло де Локло "Опасные связи", но, судя по сюжету, на этом сходство обоих произведений и заканчивается.

Фото: iStock
Создатели сериалов и кино обсудили проблемы отрасли в связи с коронавирусом

"История, диалог и человек становятся самым важным в сегодняшних условиях, а роль оператора естественным образом исполняет ситуация, которая выбирает один-единственный ракурс для всех. Роль художника-постановщика тоже исполняет ситуация, выбирая единственный фон, единственную картинку - дом. Это не нами выбранная форма, и получается, что оформителем и глазом этой истории становятся обстоятельства самой жизни, а не конкретные художники. Это позволяет сконцентрироваться на людях и диалогах", - говорит Константин Богомолов.

"Проект "Безопасные связи" - это. прежде всего. история о том, что карантин не повод останавливать жизнь и ждать, когда же "все это закончится", а возможность почувствовать: то, что происходит сейчас, это и есть жизнь. И у нас есть возможность прожить ее максимально интересно. Создать что-то новое и по-настоящему познакомиться с собой и людьми вокруг", - считает Ирина Сосновая, продюсер проекта.

Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин анонсировал новый разговор с Трампом
За сутки в России добавилось 1786 заболевших COVID-19 в 57 регионах
Чешские чиновники отказались передать России памятник Коневу
Мексика согласилась снизить добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки
Собянин о COVID-19: Мы у подножия пика
Какие проекты родились у популярных музыкантов в самоизоляции
Дирижер Василий Петренко о будущем посткоронавирусного мира культуры и искусства