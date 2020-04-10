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10.04.2020 12:54
Рубрика: Культура

Сервис Apple TV+ открывает фильмы и сериалы для бесплатного просмотра

Текст: Сусанна Альперина

Зарубежные стриминговые платформы усиливают позиции в наше непростое, связанное с пандемией, время.

Фото: iStock
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Так, например, стало известно, что сервис Disney + за последние дни преодолел планку в 50 миллионов подписчиков по всему миру. И "заработал" он эту цифру, гораздо быстрее, чем в свое время Netflix. Однако, Disney + в нашей стране недоступен, в отличие от Apple TV+.

И сегодня компания Apple объявила о том, что открывает часть контента на платформе Apple TV+ для бесплатного просмотра. Начиная с 11 апреля, пользователи, у которых не оформлена подписка на сервис, смогут бесплатно посмотреть документальный фильм "Королева слонов", сериалы "Дом с прислугой", "Ради всего человечества", "Дикинсон" и "Маленькая Америка", а также детские проекты "Снупи в космосе", "Помощники" и "Послания призрака". Предложение будет действовать ограниченное время. Подробная статья об этом вышла в индустриальном издании Variety.

Где смотреть

Весь контент доступен в приложении Apple TV на устройствах c iOS, iPadOS, macOS и tvOS, а также на сайте. Для всех пользователей также доступна бесплатная пробная подписка на 7 дней и год бесплатной подписки для тех, кто приобретает новые iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV или Mac.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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