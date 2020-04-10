Школы смогут сами выбрать дату завершения учебного года для 1-8 классов

- Начинается четвертая четверть. Наша задача - дать как можно больше вариантов для окончания учебного года. Должно быть использовано все: информационные, телекоммуникационные технологии, прямое общение там, где позволяет это эпидемиологическая обстановка, - пояснил он. - Мы подготовили разъяснения в расширенном формате, чтобы каждая школа на основании закона об образовании могла выбрать различные варианты, согласовать с учредителем, с министерством образования своего региона и определить, как она будет заканчивать учебный год. Школы могут выбрать свой индивидуальный вариант. Но есть различия в организации 1 - 8-х классов и 9 - 11-х, так как ребята 9-11-го класса стоят на пороге экзаменов.

По его словам, самая сложная проблема сейчас-техническая, перевод школ на работу с онлайн-ресурсами. Технических возможностей не хватает, скорость интернета не везде высокая.

- Текущая ситуация заставила и нас, и педагогов многое переосмыслить. То, что сейчас происходит, заставит нас переформатировать образовательный процесс, - считает Виктор Басюк.