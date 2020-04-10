Школы смогут сами выбрать дату завершения учебного года для 1-8 классов

Новости

Умер актер из "Человеческой многоножки" и "Леккса" Дитер Лазер 11:29
Сканер на смартфонах и ноутбуках обманули, подделав отпечаток пальцев 11:25
Путин поручил организовать информцентр по ситуации с коронавирусом 11:23
В Казань самолетом из Китая доставили 5,8 миллионов медицинских масок 11:19
Появилось видео испытаний украинской ракеты "Нептун" 11:19
У 26-летней дочери солиста "На-На" Левкина диагностирован рак мозга 11:18
На оставившего Якутию без интернета мужчину завели дело 11:14
Звезды "Русского Радио" дадут серию живых концертов и проведут музыкальный марафон в благодарность медикам 11:12
В Горле Белого моря подводные археологи нашли 11 затонувших кораблей 11:12
На Кубани выявлено 20 новых случаев заболевания коронавирусом 11:11
Экипажи двух фрегатов ЧФ пройдут карантин в море у Севастополя 11:04
Советский Франкенштейн: микроавтобус, сделанный из "РАФа" и "Волги" 11:02
Первый канал покажет живые концерты звезд 11:01
Путин поручил компенсировать регионам лечение больных коронавирусом 10:57
Путин поручил дополнительно помочь людям пожилого возраста из-за COVID-19 10:55
На Урале МЧС подняли по тревоге из-за мужчины, жарившего шашлыки на балконе 10:50
В Керчи у супругов подтвердился COVID-19 после поездки в Таиланд 10:50
Малкин рассказал о катастрофической ситуации с коронавирусом в Нью-Йорке 10:49
Отбывающий 23-летний тюремный срок Харви Вайнштейн победил коронавирус 10:47
Житель Ульяновска застрелил родственника из-за спорной недвижимости 10:47
Названы опустевшие из-за самоизоляции станции МЦД 10:44
В Воронеже женщина пробралась в больницу с COVID под чужим именем 10:43
Около 80 процентов россиян перестали выходить на улицу из-за коронавируса 10:39
Межправсовет ЕАЭС пройдет в режиме видеоконференции 10:32
Уроженка Витебска признана лучшим европейским фотографом 10:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Двадцать способов снизить платежи за электричество
Двадцать способов снизить платежи за электричество
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
10.04.2020 11:03
Рубрика: Общество

Школы смогут сами выбрать дату завершения учебного года для 1-8 классов

Текст: Ксения Колесникова
Школы в регионах смогут самостоятельно выбирать дату завершения учебного года для учеников 1-8 классов. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал замминистра просвещения РФ Виктор Басюк.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Начинается четвертая четверть. Наша задача - дать как можно больше вариантов для окончания учебного года. Должно быть использовано все: информационные, телекоммуникационные технологии, прямое общение там, где позволяет это эпидемиологическая обстановка, - пояснил он. - Мы подготовили разъяснения в расширенном формате, чтобы каждая школа на основании закона об образовании могла выбрать различные варианты, согласовать с учредителем, с министерством образования своего региона и определить, как она будет заканчивать учебный год. Школы могут выбрать свой индивидуальный вариант. Но есть различия в организации 1 - 8-х классов и 9 - 11-х, так как ребята 9-11-го класса стоят на пороге экзаменов.

Фото: iStock
Создана онлайн-тетрадь для школьников и учителей

По его словам, самая сложная проблема сейчас-техническая, перевод школ на работу с онлайн-ресурсами. Технических возможностей не хватает, скорость интернета не везде высокая.

- Текущая ситуация заставила и нас, и педагогов многое переосмыслить. То, что сейчас происходит, заставит нас переформатировать образовательный процесс, - считает Виктор Басюк.

Общество Образование Правительство Минпросвещения

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
В 56 российских регионах смягчили введенные из-за COVID-19 ограничения
Захарова: Предложение США по Венесуэле не заслуживает серьезного ответа
В Чехии объяснили отказ передать памятник маршалу Коневу России
Страны ОПЕК+ сократят добычу на 10 млн баррелей в день
Собянин о COVID-19: Мы у подножия пика
Как справиться со стрессом благих намерений
Опубликован проект нового расписания ЕГЭ