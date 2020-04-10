СК рассказал о расследовании крушения польского Ту-154М в Смоленске

Новости

На Урале рассказали правду о враче на раритетном ГАЗе 11:36
В Магнитогорске на карантин закрыли подъезд девятиэтажки 11:33
Умер актер из "Человеческой многоножки" и "Лексса" Дитер Лазер 11:29
Сканер на смартфонах и ноутбуках обманули, подделав отпечаток пальцев 11:25
Путин поручил организовать информцентр по ситуации с коронавирусом 11:23
В Казань самолетом из Китая доставили 5,8 миллионов медицинских масок 11:19
Появилось видео испытаний украинской ракеты "Нептун" 11:19
У 26-летней дочери солиста "На-На" Левкина диагностирован рак мозга 11:18
На оставившего Якутию без интернета мужчину завели дело 11:14
Звезды "Русского Радио" дадут серию живых концертов и проведут музыкальный марафон в благодарность медикам 11:12
В Горле Белого моря подводные археологи нашли 11 затонувших кораблей 11:12
На Кубани выявлено 20 новых случаев заболевания коронавирусом 11:11
Большинство новых заболевших коронавирусом в Москве - младше 65 лет 11:05
Экипажи двух фрегатов ЧФ пройдут карантин в море у Севастополя 11:04
Советский Франкенштейн: микроавтобус, сделанный из "РАФа" и "Волги" 11:02
Первый канал покажет живые концерты звезд 11:01
Путин поручил компенсировать регионам лечение больных коронавирусом 10:57
Путин поручил дополнительно помочь людям пожилого возраста из-за COVID-19 10:55
На Урале МЧС подняли по тревоге из-за мужчины, жарившего шашлыки на балконе 10:50
В Керчи у супругов подтвердился COVID-19 после поездки в Таиланд 10:50
Малкин рассказал о катастрофической ситуации с коронавирусом в Нью-Йорке 10:49
Отбывающий 23-летний тюремный срок Харви Вайнштейн победил коронавирус 10:47
Житель Ульяновска застрелил родственника из-за спорной недвижимости 10:47
Названы опустевшие из-за самоизоляции станции МЦД 10:44
В Воронеже женщина пробралась в больницу с COVID под чужим именем 10:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Двадцать способов снизить платежи за электричество
Двадцать способов снизить платежи за электричество
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
10.04.2020 11:26
Рубрика: Происшествия

СК рассказал о расследовании крушения польского Ту-154М в Смоленске

Текст: Наталья Козлова
Уголовное дело о крушении польского президентского самолета Ту-154М в Смоленске оказалось "долгоиграющим", так как длится уже без малого десять лет - авария произошла в 2010 году.

Вот что объяснила корреспонденту "РГ" официальный представитель следственного ведомства Светлана Петренко.

Фото: Олег Минеев/РИА Новости
10 лет назад разбился самолет польского президента

- По данным следствия, в трудных метеоусловиях командир воздушного судна должен был принять решение об уходе на запасной аэродром, но этого сделано не было. Последующие ошибочные действия экипажа, который продолжил заход на посадку в условиях отсутствия видимости, а также не отреагировал на систему раннего предупреждения приближения земли и привели к трагедии, заявила Петренко. За эти годы удалось в деталях восстановить картину крушения. Сейчас известно, что столкновение лайнера со стволом дерева произошло на высоте около 11 метров. Из-за отрыва части крыла самолет стал вращаться и через несколько секунд упал на землю "в перевернутом положении".

Версия о возможном взрыве на борту Ту-154М, о которой много писали на Западе, по словам представителя СКР не нашла своего подтверждения.

- Доводы иностранных специалистов о наличии следов взрывчатых веществ полностью опровергнуты экспертами, проводившими многочисленные судебные экспертизы как на территории Российской Федерации, так и на территории Республики Польша. Согласно выводам экспертов, на фрагментах польского самолета Ту-154М, а также на останках погибших не обнаружено следов взрывчатых веществ, а также веществ, нехарактерных для материалов конструктивных элементов самолета и продуктов его эксплуатации.

Светлана Петренко заявила, что изъятые во время осмотра места происшествия фрагменты польского самолета осмотрены следствием и официально признаны вещественными доказательствами по уголовному делу. В СК заявили, что следствием организованы необходимые условия их хранения, "исключающие повреждение и порчу, а также обеспечивающие безопасность".
СК опроверг заявления британцев о взрыве в Ту-154 Качиньского

Как утверждает представитель Следственного комитета, во время расследования уголовного дела российские следователи неоднократно оказывали содействие польским компетентным органам в проведении совместных осмотров обломков частей воздушного судна. Сотрудники Следственного комитета предоставляли польской стороне доступ к агрегатам, подузлам и конструктивным элементам Ту-154М, хранящимся на аэродроме Смоленск (Северный). Подобные совместные осмотры проводились сотрудниками Главного следственного управления, Криминалистического центра СК России и представителями Национальной прокуратуры Польши с применением фото- и видеосъемки. Результаты всех процессуальных действий были переданы польской стороне "в порядке, установленном международными договоренностями и российским законодательством".

По словам Петренко, всего Следственным комитетом исполнено больше 40 запросов польской стороны.

В ведомстве еще раз подчеркнули - Следственный комитет России открыт к полному и всестороннему взаимодействию с польской стороной по вопросу расследования обстоятельств катастрофы Ту-154М.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Крушение самолета президента Польши

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин поручил компенсировать регионам лечение больных коронавирусом
В Чехии объяснили отказ передать памятник маршалу Коневу России
В 56 российских регионах смягчили введенные из-за COVID-19 ограничения
Страны ОПЕК+ сократят добычу на 10 млн баррелей в день
Собянин о COVID-19: Мы у подножия пика
Верховный суд отменяет штрафы водителям, наказанным с помощью гаджетов
Генпрокуратура выявила в интернете новые фейки о коронавирусе