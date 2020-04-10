СК рассказал о расследовании крушения польского Ту-154М в Смоленске

Уголовное дело о крушении польского президентского самолета Ту-154М в Смоленске оказалось "долгоиграющим", так как длится уже без малого десять лет - авария произошла в 2010 году.

Вот что объяснила корреспонденту "РГ" официальный представитель следственного ведомства Светлана Петренко.

- По данным следствия, в трудных метеоусловиях командир воздушного судна должен был принять решение об уходе на запасной аэродром, но этого сделано не было. Последующие ошибочные действия экипажа, который продолжил заход на посадку в условиях отсутствия видимости, а также не отреагировал на систему раннего предупреждения приближения земли и привели к трагедии, заявила Петренко. За эти годы удалось в деталях восстановить картину крушения. Сейчас известно, что столкновение лайнера со стволом дерева произошло на высоте около 11 метров. Из-за отрыва части крыла самолет стал вращаться и через несколько секунд упал на землю "в перевернутом положении".

Версия о возможном взрыве на борту Ту-154М, о которой много писали на Западе, по словам представителя СКР не нашла своего подтверждения.

- Доводы иностранных специалистов о наличии следов взрывчатых веществ полностью опровергнуты экспертами, проводившими многочисленные судебные экспертизы как на территории Российской Федерации, так и на территории Республики Польша. Согласно выводам экспертов, на фрагментах польского самолета Ту-154М, а также на останках погибших не обнаружено следов взрывчатых веществ, а также веществ, нехарактерных для материалов конструктивных элементов самолета и продуктов его эксплуатации.

Светлана Петренко заявила, что изъятые во время осмотра места происшествия фрагменты польского самолета осмотрены следствием и официально признаны вещественными доказательствами по уголовному делу. В СК заявили, что следствием организованы необходимые условия их хранения, "исключающие повреждение и порчу, а также обеспечивающие безопасность".

Как утверждает представитель Следственного комитета, во время расследования уголовного дела российские следователи неоднократно оказывали содействие польским компетентным органам в проведении совместных осмотров обломков частей воздушного судна. Сотрудники Следственного комитета предоставляли польской стороне доступ к агрегатам, подузлам и конструктивным элементам Ту-154М, хранящимся на аэродроме Смоленск (Северный). Подобные совместные осмотры проводились сотрудниками Главного следственного управления, Криминалистического центра СК России и представителями Национальной прокуратуры Польши с применением фото- и видеосъемки. Результаты всех процессуальных действий были переданы польской стороне "в порядке, установленном международными договоренностями и российским законодательством".

По словам Петренко, всего Следственным комитетом исполнено больше 40 запросов польской стороны.

В ведомстве еще раз подчеркнули - Следственный комитет России открыт к полному и всестороннему взаимодействию с польской стороной по вопросу расследования обстоятельств катастрофы Ту-154М.