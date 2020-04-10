Опубликованы самые детальные снимки внешнего слоя Солнца

Исследователи из Университета Центрального Ланкашира (UCLan) опубликовали изображения Солнца с самым высоким разрешением, полученные при помощи телескопа High-Resolution Coronal Imager американского космического агентства NASA.

Снимки и краткая аннотация к ним опубликованы на сайте университета. Это самые детальные изображения Солнца, когда-либо полученные учеными. Они помогли установить, что внешний слой нашей звезды наполнен ранее неизвестными и невероятно тонкими магнитными нитями. Кроме того, этот слой насыщен чрезвычайно горячей плазмой.

Изображения исследователи из UCLan проанализировали совместно с сотрудниками Центра космических полетов имени Маршалла (MSFC), входящего в структуру NASA. Это позволит астрономам лучше понять природу и состав намагниченной атмосферы Солнца.

До сих пор некоторые ее части выглядели темными пятнами на снимках. Однако на новых изображениях хорошо видны своего рода пряди. Их ширина составляет около 500 километров. А внутри них протекают горячие наэлектризованные газы.

Точный физический механизм, который создает эти горячие нити, пока остается неразгаданным. Сверхчеткие изображения наверняка вызовут новые научные дебаты. Теперь они будут сосредоточены на том, как и почему образуются эти нити и пряди. Возможно, их изучение поможет нам лучше понять природу солнечных вспышек и солнечных бурь, которые влияют на жизнь на Земле.

"До сих пор астрономы рассматривали нашу ближайшую звезду в "стандартном разрешении", в то время как исключительное качество данных, предоставленных этим телескопом, позволило нам впервые рассмотреть участок Солнца в "сверхвысоком разрешении", - отметил профессор Роберт Уолш, ведущий автор исследования.

Добавим, что изображения были получены при помощи инструмента Coronal Imager высокого разрешения. Это уникальный астрономический телескоп, доставленный в космос на ракете-носителе. Он способен распознавать структуры в атмосфере Солнца размером до 70 км, что составляет всего около 0,01 процента от размера самого Солнца.

Напомним, что дополнительные данные о нашей звезде собирают еще два аппарата - солнечный зонд Parker Solar Probe и солнечный орбитальный аппарат SolO. Международная группа ученых планирует в ближайшем будущем сопоставить данные, полученные со всех аппаратов и телескопов.

Посмотреть изображения Солнца в самом высоком на сегодняшний день разрешении можно на сайте Университета Центрального Ланкашира. Полностью исследование опубликовано в журнале Astrophysical Journal.