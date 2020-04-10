Сотни колумбийцев нарушили карантин из-за похорон мафиози

В городе Бельо, расположенном в центре Колумбии в провинции Антьокия, сотни местных жителей нарушили условия введенного властями из-за коронавируса карантина и покинули свои дома, чтобы проводить в последний путь главаря преступной группировки, который скончался несколькими днями ранее в тюрьме.

На распространенных в Twitter видеокадрах видно, как сотни людей принимают участие в траурной процессии и несут на своих плечах гроб с телом Эдгара Переса Эрнандеса по прозвищу "Медведь", главы преступной группировки Никиа Камаколь.

En Bello, Antioquia, decenas de personas salieron a las calles a despedir a presunto cabecilla de una banda criminal >> https://t.co/tbm3iWvODO pic.twitter.com/J7FPCwAa6X — W Radio Colombia (@WRadioColombia) April 7, 2020

Как пояснили изданию El País местные жители, банда уже давно контролирует этот пригород столицы Антьокии - города Медельин, во многом ставшего известным из-за одного из самых богатых и жестоких преступников в истории - Пабло Эскобара, возглавлявшего местный наркокартель до 1993 года. Но с тех пор здесь мало что поменялось.

"В том, что люди вышли на улицу вопреки общенациональному карантину проститься с "Медведем" и в том, что полиция не стала вмешиваться в происходящее, нет ничего удивительного", - рассказали местные жители, многие из которых считают, что настоящая власть в городе сосредоточена именно в руках бандитов, а не государства.

"Медведя" задержали в декабре прошлого года прямо посреди уличного праздника, организованного им для местных жителей. Но и тогда горожане встали на защиту главаря Никиа Камаколь. Они бросали камни в правоохранителей и всячески пытались препятствовать задержанию одного из самых разыскиваемых полицией Медельина преступников. После этого он отправился отбывать наказание в тюрьму по обвинению в совершении особо тяжких преступлений (например, вымогательство, похищение, насильственное перемещение), где недавно и скончался от инфаркта.

В свою очередь мэр Бельо, Оскар Андрес Перес заявил, что власти оштрафовали около 50 человек за нарушение условий карантина. Впрочем, он тут же оговорился что это всего лишь часть тех, кто вышел на похороны "Медведя".