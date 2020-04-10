Новости

Турнир UFC 249 отменен из-за коронавируса 08:25
Суперкомпьютер показал, что "пневмония вейперов" схожа с коронавирусом 08:18
Как подготовить автомобиль к долгому простою 08:11
Биологи доказали, что "запах дождя" является приманкой 08:11
В 56 российских регионах смягчили введенные из-за COVID-19 ограничения 08:10
На поддержку свердловских медиков нашли дополнительные средства 08:09
В Хабаровске частично обрушился жилой дом 08:08
Учителя 40 тысяч школ России проведут Гагаринский урок онлайн 07:55
103-летняя итальянка рассказала, как справилась с коронавирусом 07:45
Вывозной рейс Хабаровск-Сеул для дальневосточников вновь отложили 07:44
Глава Приамурья отдал свою зарплату на борьбу с COVID-19 07:40
Производство бензина в России за неделю сократилось почти на 19% 07:37
Советник Трампа рекомендовал навсегда забыть о рукопожатии 07:32
В Приморье до 30 апреля запретили охоту 07:20
В Лондоне умер врач, предупредивший Джонсона об опасности коронавируса 07:18
Внезапные учения минометных подразделений провел лидер КНДР 07:05
Расстрелявшему сослуживцев в Забайкалье срочнику продлили арест 07:00
На продажу выставили редкий G-Class со скамейками в багажнике 07:00
Количество смертей от коронавируса в мире превысило 95 тысяч 06:44
В Бурятии выявлен еще один заболевший COVID-19 06:43
В Приамурье отремонтировали отделение реанимации инфекционного госпиталя 06:35
В Якутии зарегистрировано три новых случая заболевания коронавирусом 06:13
Видео: Забайкальцы сняли клипы в поддержку врачей во время пандемии 06:03
В Мексике от коронавируса скончались две беременные женщины 06:01
В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом 05:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
10.04.2020 07:32
Рубрика: В мире

Советник Трампа рекомендовал навсегда забыть о рукопожатии

Текст: Максим Макарычев
Ведущий американский иммунолог, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний доктор Энтони Фаучи, консультирующий Белый дом по коронавирусу, сказал, что рукопожатие больше не может продолжаться даже после окончания пандемии.

"Просто забудьте о рукопожатии, нам не нужно обмениваться рукопожатием. Мы должны нарушить этот обычай, потому что на самом деле это действительно один из основных способов передачи респираторной болезни", - сказал Фраучи, который демонстративно не носит медицинской маски, убеждая всех в том, что она не является средством защиты от коронавируса, а является средой, где быстро накапливаются микробы и вирусы.

Фото: REUTERS/Peter Nicholls
Ученые предсказали конец эпохи рукопожатий и объятий

Впрочем, некоторые политики и эксперты полагают, что доктор напрасно преувеличивает характер угрозы. По крайней мере, в сфере политики и бизнеса рукопожатие является основополагающим принципом этикета, уточняет CNN. "Рукопожатие говорит: "Я действительно с тобой и нахожусь здесь для тебя. Ты можешь мне доверять", - сказал эксперт по рукопожатию Роберт Э. Браун в интервью Chicago Tribune.

За рукопожатие высказались и два первых лица в США. "Я люблю жителей этой страны, и вы не можете быть политиком и не пожать друг другу руки", - заявил президент Дональд Трамп еще в начале марта.

По его словам, он будет продолжать пожимать руки людям. "Если они хотят поздороваться, обнять и поцеловать тебя - мне все равно", - заверил глава Белого дома. С ним согласен вице-президент Майк Пенс, который сказал, что будет плохим знаком не пожать руку человеку, протянувшему ее. "Президент продолжит делать это, я буду продолжать это делать", - сказал Пенс.

Фото: AFP/JIM WATSON
Трамп сообщил о пике распространения коронавируса в США

Впрочем, отмечают наблюдатели, примерно с 10 марта, Трамп и Пенс перестали пожимать руки, следуя рекомендациям врачей и экспертов по инфекционным заболеваниям.

Президентское рукопожатие имеет давнюю традицию в американской политике. Образы президентов и кандидатов в президенты, выходящим к своим избирателям, чтобы пожать как можно больше рук в кратчайшие сроки, являются своего рода историческим символом. Экс-президент Тедди Рузвельт до сих пор удерживает рекорд по количеству рукопожатий главой государства за один день: 1 января 1907 года Рузвельт во время "дня открытых дверей в Белом доме" пожал руку 8513 человек. После этого, по словам его биографа Эдмунда Морриса, президент "поднялся наверх и в непринужденной обстановке помыл руки мылом".

Так что, уверяют эксперты, после окончания пандемии, можно обмениваться рукопожатием, но после этого, по возможности, стараться не забывать обрабатывать руки раствором или влажными салфетками, или просто мыть их с мылом.

В мире США Распространение коронавируса COVID-19 Дональд Трамп

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин снял с должности замглавы МВД
Шойгу просит чешского коллегу передать РФ снесенный памятник Коневу
Страны ОПЕК+ сократят добычу на 10 млн баррелей в день
Собянин о COVID-19: Мы у подножия пика
Росавиация составила график рейсов для вывоза россиян из-за рубежа
Когда и как врачи в разных странах помогают пациентам с COVID-19
Чем грозит пандемия зоопаркам в разных странах