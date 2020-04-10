Советник Трампа рекомендовал навсегда забыть о рукопожатии

Ведущий американский иммунолог, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний доктор Энтони Фаучи, консультирующий Белый дом по коронавирусу, сказал, что рукопожатие больше не может продолжаться даже после окончания пандемии.

"Просто забудьте о рукопожатии, нам не нужно обмениваться рукопожатием. Мы должны нарушить этот обычай, потому что на самом деле это действительно один из основных способов передачи респираторной болезни", - сказал Фраучи, который демонстративно не носит медицинской маски, убеждая всех в том, что она не является средством защиты от коронавируса, а является средой, где быстро накапливаются микробы и вирусы.

Впрочем, некоторые политики и эксперты полагают, что доктор напрасно преувеличивает характер угрозы. По крайней мере, в сфере политики и бизнеса рукопожатие является основополагающим принципом этикета, уточняет CNN. "Рукопожатие говорит: "Я действительно с тобой и нахожусь здесь для тебя. Ты можешь мне доверять", - сказал эксперт по рукопожатию Роберт Э. Браун в интервью Chicago Tribune.

За рукопожатие высказались и два первых лица в США. "Я люблю жителей этой страны, и вы не можете быть политиком и не пожать друг другу руки", - заявил президент Дональд Трамп еще в начале марта.

По его словам, он будет продолжать пожимать руки людям. "Если они хотят поздороваться, обнять и поцеловать тебя - мне все равно", - заверил глава Белого дома. С ним согласен вице-президент Майк Пенс, который сказал, что будет плохим знаком не пожать руку человеку, протянувшему ее. "Президент продолжит делать это, я буду продолжать это делать", - сказал Пенс.

Впрочем, отмечают наблюдатели, примерно с 10 марта, Трамп и Пенс перестали пожимать руки, следуя рекомендациям врачей и экспертов по инфекционным заболеваниям.

Президентское рукопожатие имеет давнюю традицию в американской политике. Образы президентов и кандидатов в президенты, выходящим к своим избирателям, чтобы пожать как можно больше рук в кратчайшие сроки, являются своего рода историческим символом. Экс-президент Тедди Рузвельт до сих пор удерживает рекорд по количеству рукопожатий главой государства за один день: 1 января 1907 года Рузвельт во время "дня открытых дверей в Белом доме" пожал руку 8513 человек. После этого, по словам его биографа Эдмунда Морриса, президент "поднялся наверх и в непринужденной обстановке помыл руки мылом".

Так что, уверяют эксперты, после окончания пандемии, можно обмениваться рукопожатием, но после этого, по возможности, стараться не забывать обрабатывать руки раствором или влажными салфетками, или просто мыть их с мылом.