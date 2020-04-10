10 апреля стартует открытая продажа новых флагманских смартфонов HUAWEI P40 Pro и HUAWEI P40. Устройства воплотили передовые тенденции в дизайне и в программном обеспечении. Одна из главных особенностей серии - инновационная камера с самым чувствительным на рынке сенсором. Специалисты лаборатории DxOMark по результатам тестов назвали HUAWEI P40 Pro лучшим камерофоном современности.

За качество фото эксперты поставили смартфону 140 баллов, а за качество видео - 105 баллов. Общий результат составил 128 баллов. Обозреватели лаборатории особенно отметили оптический зум, с помощью которого можно делать более детализированные снимки с дальнего расстояния. А также обратили внимание на мгновенный автофокус основной камеры. По оценке DxOMark, баланс текстуры/шума можно назвать лучшим на сегодня.

Фото: HUAWEI

В серии HUAWEI P40 используется качественная оптика и широкий высокочувствительный сенсор - 1/1.28 дюйма. Это позволяет разглядеть на снимках или на видео даже мелкие детали. Количество пикселей не сильно выросло по сравнению с прошлогодним флагманом P30 Pro, но их размер увеличился до 2,44 мкм - такие параметры редко встречаются в смартфонах. Благодаря этому основная камера теперь улавливает больше света даже в сумерках и делает яркие и четкие фото без шероховатостей.

Каждый из четырех объективов флагмана P40 Pro выполняет свою функцию. За максимально детализированные и насыщенные фото отвечает основной широкоугольный объектив на 50 МП с оптической стабилизацией. Качественные видео со спецэффектами можно снять с помощью ультраширокоугольного кинообъектива на 40 МП (он впервые появился во флагманах HUAWEI в конце прошлого года). У данного модуля есть три уникальные функции - запись видео с эффектом слоу-мо (замедления), ночная видеосъемка и покадровая ультраширокоугольная съемка в формате 4K. В HUAWEI P40 Pro эти опции дополнены возможностью записать ролик в режиме двойного кадра - комбинируются общий план и увеличенный фрагмент изображения.

Фото: HUAWEI

Вот такое фото львенка помог сделать еще один модуль основной камеры - сверхчувствительный телеобъектив на 12 МП для съемки на расстоянии.

Фото: HUAWEI

А 3D-объектив нужен для измерения глубины резкости - это пригодится при съемке портретных фото с художественным эффектом боке (размытым задним фоном).

Основная и фронтальная камеры в серии смартфонов HUAWEI P40 оснащены искусственным интеллектом. Он умеет распознавать сюжет съемки (например, если навести его на небо, то прямо в кадре появится надпись "небо") и выстраивать под него оптимальные параметры. А также самостоятельно выбирает ряд других опций, чтобы сделать качественное фото.

Фото: HUAWEI

Как отмечает производитель, HUAWEI P40 Pro на 45% точнее передает цвета - благодаря высокочувствительному ультрасенсору и многоспектральному датчику цветовой температуры. Также камерофон отлично различает условия окружающей среды и выделяет в ней людей. Снять детализированное селфи на фронтальную камеру можно при любом освещении: искусственный интеллект делает акцент на глаза и выделяет каждую ресничку, тон кожи выглядит естественным, а недостатки редактирует функция умного украшения.

Эксперты DxOMark полагают, что все эти технологии приближают камерофоны серии HUAWEI P40 к характеристикам профессиональных камер, максимально расширяя возможности пользователей для фото- и видеосъемки.

А что еще

Все модели новой серии построены на базе процессора Kirin 990 5G и поддерживают высокоскоростную связь.

HUAWEI P40 Pro получил экран с обтекаемыми краями, скругленный со всех четырех сторон. Он занимает 92% передней поверхности, благодаря чему на смартфоне удобно просматривать новости и видео, серфить в интернете. Также при необходимости можно открыть окна нескольких приложений одновременно - одно под другим.

Встроенный в экран сканер отпечатков пальцев обеспечивает на 30% более быструю биометрическую идентификацию по сравнению с предыдущим поколением флагманов HUAWEI. А функция беспроводного подключения к другим устройствам "Мультискрин" позволяет работать и редактировать файлы со смартфона на ноутбуке или планшете HUAWEI.

На смартфонах серии P40 предустановлен магазин приложений HUAWEI AppGallery, где можно скачать самые популярные сервисы российских и зарубежных разработчиков. Для бесконтактной оплаты товаров и услуг в серии HUAWEI P40 предусмотрено как собственное приложение HUAWEI Pay (с поддержкой карт Union Pay), так и приложение "Кошелек" (с поддержкой MasterCard).

Смартфоны появятся в открытой продаже в фирменных магазинах HUAWEI и магазинах-партнерах. Рекомендованная розничная цена - 69 999 рублей для HUAWEI P40 Pro и 49 999 рублей для HUAWEI P40.