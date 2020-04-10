Страны ОПЕК+ сократят добычу на 10 млн баррелей в день

Страны ОПЕК+ готовы сократить добычу нефти на 10 миллионов баррелей в сутки на два месяца, с мая по конец июня этого года. Все страны участники соглашения снизят добычу на 23%.

Квоты сокращения производства России и Саудовской Аравии теперь станут одинаковыми, они будут считаться от уровня 11 миллионов баррелей в сутки. Для обеих стран сокращение производства составит - по 2,53 миллиона баррелей в сутки. На них придется более 50% от общего объема снижения производства, пишет ТАСС.

Также крупно сократить добычу должны будут: Ирак - на один миллион баррелей в сутки, ОАЭ - 0,7 миллиона баррелей в сутки, Нигерия - 0,45 миллиона баррелей в сутки. Единственной страной пока не подтвердившей свою квоту сокращения в 0,4 миллиона баррелей в сутки стала Мексика, из-за которой и задерживается окончательное оформление сделки.

Источник агентства также сообщил, что с июля планируется уменьшить объем общего сокращение до восьми миллионов баррелей в сутки. Условия сделки по-прежнему не будут распространяться на Иран, Ливию и Венесуэлу, которые не будут сокращать добычу.