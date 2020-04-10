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10.04.2020 18:31
Рубрика: Власть

Судебные приставы определили, на какие жалобы надо реагировать немедленно

Текст: Владислав Куликов
Директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов сообщил, что ведомством определены категории жалоб, которые не терпят отлагательства.

"По ним проводится оперативная, в течение суток, проверка доводов, и незамедлительно принимаются меры в случае выявления нарушений", рассказал Дмитрий Аристов.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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Прежде всего, речь о жалобах, связанных с арестом денежных средств на банковских картах. "Федеральной службой судебных приставов ведется работа, направленная как на создание условий для эпидемиологической безопасности граждан, участвующих в исполнительном производстве, так и на бесперебойное функционирование ФССП России, - сообщил глава ведомства. - Введены ограничения на личный прием граждан должностными лицами службы. Но на этом фоне в полном объеме сохранена для граждан доступность телефонной связи со структурными подразделениями и аппаратами управления территориальных органов ФССП России, вне помещений размещены ящики для приема корреспонденции. Главными судебными приставами субъектов Российской Федерации обеспечивается своевременная регистрация входящей корреспонденции".

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Заявление прозвучало на Петербургском международном юридическом форуме "9 1\5: законы коронавируса", который проходит в режиме онлайн. "Для обеспечения бесперебойного функционирования деятельности ФССП России руководство всех уровней работает в полном составе, часть работников службы в зависимости от их функционала переведена на дистанционный режим работы, - сообщил Дмитрий Аристов. - В условиях необходимости ограничения физических контактов ведение исполнительного производства обеспечивается преимущественно за счет электронного документооборота".

При этом ведомство приостанавливает расследование уголовных дел по статьям, которые входят в подследственность судебных приставов. "По линии дознания в целях недопущения нарушений гражданами режима самоизоляции (карантина) ведется работа по приостановлению предварительного расследования по причине отсутствия реальной возможности участия подозреваемого или обвиняемого в уголовном деле, - рассказал Дмитрий Аристов. - По окончании режима самоизоляции при наличии правовых оснований незамедлительно будут приняты решения о возобновлении производства дознания".

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