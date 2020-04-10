Судебные приставы определили, на какие жалобы надо реагировать немедленно

Директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов сообщил, что ведомством определены категории жалоб, которые не терпят отлагательства.

"По ним проводится оперативная, в течение суток, проверка доводов, и незамедлительно принимаются меры в случае выявления нарушений", рассказал Дмитрий Аристов.

Прежде всего, речь о жалобах, связанных с арестом денежных средств на банковских картах. "Федеральной службой судебных приставов ведется работа, направленная как на создание условий для эпидемиологической безопасности граждан, участвующих в исполнительном производстве, так и на бесперебойное функционирование ФССП России, - сообщил глава ведомства. - Введены ограничения на личный прием граждан должностными лицами службы. Но на этом фоне в полном объеме сохранена для граждан доступность телефонной связи со структурными подразделениями и аппаратами управления территориальных органов ФССП России, вне помещений размещены ящики для приема корреспонденции. Главными судебными приставами субъектов Российской Федерации обеспечивается своевременная регистрация входящей корреспонденции".

Заявление прозвучало на Петербургском международном юридическом форуме "9 1\5: законы коронавируса", который проходит в режиме онлайн. "Для обеспечения бесперебойного функционирования деятельности ФССП России руководство всех уровней работает в полном составе, часть работников службы в зависимости от их функционала переведена на дистанционный режим работы, - сообщил Дмитрий Аристов. - В условиях необходимости ограничения физических контактов ведение исполнительного производства обеспечивается преимущественно за счет электронного документооборота".

При этом ведомство приостанавливает расследование уголовных дел по статьям, которые входят в подследственность судебных приставов. "По линии дознания в целях недопущения нарушений гражданами режима самоизоляции (карантина) ведется работа по приостановлению предварительного расследования по причине отсутствия реальной возможности участия подозреваемого или обвиняемого в уголовном деле, - рассказал Дмитрий Аристов. - По окончании режима самоизоляции при наличии правовых оснований незамедлительно будут приняты решения о возобновлении производства дознания".