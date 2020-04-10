Таджикистан закрыл границу для иностранцев

Таджикистан полностью закрыл въезд и выезд из страны для иностранцев, передает ТАСС. Как заявили в МИД республики, эти меры продлятся до улучшения ситуации в регионе с коронавирусом COVID-19.

"В целях реализации чрезвычайных мер по недопущению проникновения и распространения новой коронавирусной инфекции введены временные ограничения на въезд и выезд всех граждан иностранных государств и лиц без гражданства через все пункты пропуска на государственной границе", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства. Эти ограничения не распространяются на иностранных дипломатов и представителей международных организаций и финансовых институтов.

Напомним, в Таджикистане пока официально не зарегистрировано ни одного случая заражения пневмонией нового типа. Все приезжающие в страну отправляются в карантин, и, по данным ВОЗ, сейчас в карантинных зонах остаются около 4 тысяч человек.