Тест на коронавирус можно будет сделать за 15-20 минут

Научно-клинический центр физико-химической медицины Федеральной медико-биологического агентства (ФМБА) разработал новые диагностические тест-системы.

Одна из этих систем представляет собой специальные микрофлюидные чипы, которые позволяют проводить индивидуальное тестирование на новую коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2. Тестирование основано на методе изотермической амплификации, то есть выявлении РНК вируса. Эта технология позволяет сократить время исследования с 90 до 15-20 минут, говорится в сообщении ФМБА.

У ФМБА есть свое опытное производство тест-системы на основе микрофлюидных чипов, которое расположено в подмосковном Одинцове. Мощность опытного производства позволяет производить более 50 чипов в течение суток.

Вторая тест-система, которую продемонстрировало ФМБА России, представляет собой 96-луночный планшет с оптической регистрацией результатов.

Эта система позволяет проводить исследования на наличие в биоматериале антител к новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. Это очень важно: можно понять, за какое время вырабатываются антитела в организме.

Данная система определения антител в биоматериале будет подана на государственную регистрацию в начале следующей недели.