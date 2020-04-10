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10.04.2020,  
12:07
Текст:  Антон Валагин

Учения похоронной роты армии США попали на фото

На базе армии США Форт Ли в Вирджинии состоялась тренировка 111-й отдельной квартирмейстерской роты. Это похоронная команда, подготовленная к переброске в Нью-Йорк для помощи гражданским властям в борьбе с последствиями пандемии COVID-19.

Фото: Defense Express Channel / YouTube
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За тренировкой наблюдал министр Армии США Райан Маккарти, пишет Dambiev. Военные показали, как следует обращаться с телами умерших во время вспышки опасного заболевания.

Ранее Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям поручило Пентагону подготовить 100 тысяч мешков для тел погибших. Агентство отправило в Нью-Йорк 85 трейлеров-рефрижераторов в качестве временных моргов.

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