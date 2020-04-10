Учения похоронной роты армии США попали на фото

Учения похоронной команды армии США в Форт Ли. Фото: https://t.co/NV32s67GwM pic.twitter.com/C53xplNJ2t — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) April 10, 2020

На базе армии США Форт Ли в Вирджинии состоялась тренировка 111-й отдельной квартирмейстерской роты. Это похоронная команда, подготовленная к переброске в Нью-Йорк для помощи гражданским властям в борьбе с последствиями пандемии COVID-19.

За тренировкой наблюдал министр Армии США Райан Маккарти, пишет Dambiev. Военные показали, как следует обращаться с телами умерших во время вспышки опасного заболевания.

Ранее Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям поручило Пентагону подготовить 100 тысяч мешков для тел погибших. Агентство отправило в Нью-Йорк 85 трейлеров-рефрижераторов в качестве временных моргов.