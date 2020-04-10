Учителя 40 тысяч школ России проведут Гагаринский урок онлайн

Сегодня в школах России и более чем ста стран мира стартует Гагаринский урок, приуроченный ко Дню космонавтики. Он включен Министерством просвещения в Календарь образовательных событий учебного года и проводится уже пятый год. К проведению Гагаринского урока в этом году присоединились военные училища и кадетские корпуса Минобороны. Из-за коронавируса урок пройдет дистанционно.

Гагаринский урок был впервые проведен 12 апреля 2016 года - в 55-летний юбилей полета в космос Юрия Гагарина. Очень важно, что инициативу с самого начала поддержала семья первого космонавта. Он проводится также при поддержке Союза журналистов России, Фонда популяризации пилотируемой космонавтики "Космос - это мы", Государственной корпорации "Роскосмос", Института космических исследований РАН и Физического Института им. П.Н. Лебедева РАН (ФИАН), Музея космонавтики города Москвы, Объединенного мемориального музея Ю.А. Гагарина (г. Гагарин, Смоленской области) и Государственного музея истории космонавтики имени К.Э. Циолковского" (г. Калуга).

Кстати, мемориальный отдел Объединенного музея в Гагарине создавала мама первого космонавта - Анна Тимофеевна: в этом году ему исполнилось полвека. Тамара Дмитриевна Филатова, племянница Юрия Гагарина, работает в музее все годы и проводит самые интересные Гагаринские уроки.

С 2017 года при содействии Россотрудничества и поддержке Координационных советов российских соотечественников, проживающих за рубежом, "Гагаринский урок "Космос - это мы" проводится уже в более чем 100 странах мира.

В этом году урок посвящен 75-летию Великой Победы и значимым космическим датам года: От победы в Великой Отечественной войне - к победам в космосе; 60 лет отряду космонавтов; 55 лет первому выходу человека в открытое космическое пространство; 50 лет миссии "Луноход-1"; 35 лет миссии космического корабля "Союз Т-13"; Спасение орбитальной станции "Салют-7"; 80-летие летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза Виктора Савиных; 65 лет космодрому Байконур; 90 лет со дня рождения летчиков-космонавтов СССР, дважды Героя Советского Союза Павла Поповича и Героя Советского Союза Юрия Артюхина.

Методические рекомендации по организации Гагаринского урока размещены на сайте ФГАОУ "Центр реализации государственной образовательной политики и информационных технологий". Информационно-справочные, фото- и видеоматериалы - на официальном сайте Музея космонавтики Москвы.

Все школы могут выкладывать свои онлайн-уроки в социальные сети под хештегом #Гагаринскийурок2020. Наградой за лучший станет книга "Космос. Плеяда Первых" с дарственной подписью автора Тамары Волыновой и космонавта из легендарного гагаринского набора, дважды Героя Советского Союза Бориса Волынова.

Гагаринский урок продолжит акция "Парта Героя": в стране и за рубежом будет установлено пять почетных "Парт Героев" космоса. Одна из них будет посвящена знаменитому спасателю "мертвой" станции "Салют-7", дважды Герою Советского Союза, космонавту и ученому Виктору Савиных.

Организаторы Гагаринского урока напоминают: много интересного онлайн предлагают в эти дни российские планетарии и космические музеи. "Будьте на связи! Читайте о космосе, смотрите интересные фильмы о космосе, используйте внезапно появившееся свободное время для самообразования," - призывает координатор проекта - директор Фонда популяризации пилотируемой космонавтики "Космос - это мы" Елена Метелковская.