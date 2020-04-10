Новости

Турнир UFC 249 отменен из-за коронавируса 08:25
Суперкомпьютер показал, что "пневмония вейперов" схожа с коронавирусом 08:18
Как подготовить автомобиль к долгому простою 08:11
Биологи доказали, что "запах дождя" является приманкой 08:11
В 56 российских регионах смягчили введенные из-за COVID-19 ограничения 08:10
На поддержку свердловских медиков нашли дополнительные средства 08:09
В Хабаровске частично обрушился жилой дом 08:08
Учителя 40 тысяч школ России проведут Гагаринский урок онлайн 07:55
103-летняя итальянка рассказала, как справилась с коронавирусом 07:45
Вывозной рейс Хабаровск-Сеул для дальневосточников вновь отложили 07:44
Глава Приамурья отдал свою зарплату на борьбу с COVID-19 07:40
Производство бензина в России за неделю сократилось почти на 19% 07:37
Советник Трампа рекомендовал навсегда забыть о рукопожатии 07:32
В Приморье до 30 апреля запретили охоту 07:20
В Лондоне умер врач, предупредивший Джонсона об опасности коронавируса 07:18
Внезапные учения минометных подразделений провел лидер КНДР 07:05
Расстрелявшему сослуживцев в Забайкалье срочнику продлили арест 07:00
На продажу выставили редкий G-Class со скамейками в багажнике 07:00
Количество смертей от коронавируса в мире превысило 95 тысяч 06:44
В Бурятии выявлен еще один заболевший COVID-19 06:43
В Приамурье отремонтировали отделение реанимации инфекционного госпиталя 06:35
В Якутии зарегистрировано три новых случая заболевания коронавирусом 06:13
Видео: Забайкальцы сняли клипы в поддержку врачей во время пандемии 06:03
В Мексике от коронавируса скончались две беременные женщины 06:01
В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом 05:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
10.04.2020 07:55
Рубрика: Общество

Учителя 40 тысяч школ России проведут Гагаринский урок онлайн

Текст: Наталия Ячменникова
Сегодня в школах России и более чем ста стран мира стартует Гагаринский урок, приуроченный ко Дню космонавтики. Он включен Министерством просвещения в Календарь образовательных событий учебного года и проводится уже пятый год. К проведению Гагаринского урока в этом году присоединились военные училища и кадетские корпуса Минобороны. Из-за коронавируса урок пройдет дистанционно.
Фото: пресс-служба губернатора Саратовской области
Под Саратовом на месте приземления Гагарина началось возведение парка

Гагаринский урок был впервые проведен 12 апреля 2016 года - в 55-летний юбилей полета в космос Юрия Гагарина. Очень важно, что инициативу с самого начала поддержала семья первого космонавта. Он проводится также при поддержке Союза журналистов России, Фонда популяризации пилотируемой космонавтики "Космос - это мы", Государственной корпорации "Роскосмос", Института космических исследований РАН и Физического Института им. П.Н. Лебедева РАН (ФИАН), Музея космонавтики города Москвы, Объединенного мемориального музея Ю.А. Гагарина (г. Гагарин, Смоленской области) и Государственного музея истории космонавтики имени К.Э. Циолковского" (г. Калуга).

Кстати, мемориальный отдел Объединенного музея в Гагарине создавала мама первого космонавта - Анна Тимофеевна: в этом году ему исполнилось полвека. Тамара Дмитриевна Филатова, племянница Юрия Гагарина, работает в музее все годы и проводит самые интересные Гагаринские уроки.

С 2017 года при содействии Россотрудничества и поддержке Координационных советов российских соотечественников, проживающих за рубежом, "Гагаринский урок "Космос - это мы" проводится уже в более чем 100 странах мира.

Фото: Александр Емельяненков/РГ
День рождения Юрия Гагарина стал праздничным вдвойне

В этом году урок посвящен 75-летию Великой Победы и значимым космическим датам года: От победы в Великой Отечественной войне - к победам в космосе; 60 лет отряду космонавтов; 55 лет первому выходу человека в открытое космическое пространство; 50 лет миссии "Луноход-1"; 35 лет миссии космического корабля "Союз Т-13"; Спасение орбитальной станции "Салют-7"; 80-летие летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза Виктора Савиных; 65 лет космодрому Байконур; 90 лет со дня рождения летчиков-космонавтов СССР, дважды Героя Советского Союза Павла Поповича и Героя Советского Союза Юрия Артюхина.

Методические рекомендации по организации Гагаринского урока размещены на сайте ФГАОУ "Центр реализации государственной образовательной политики и информационных технологий". Информационно-справочные, фото- и видеоматериалы - на официальном сайте Музея космонавтики Москвы.

Фото: Wikipedia.org
Музей Гагарина получит федеральный статус и новое здание

Все школы могут выкладывать свои онлайн-уроки в социальные сети под хештегом #Гагаринскийурок2020. Наградой за лучший станет книга "Космос. Плеяда Первых" с дарственной подписью автора Тамары Волыновой и космонавта из легендарного гагаринского набора, дважды Героя Советского Союза Бориса Волынова.

Гагаринский урок продолжит акция "Парта Героя": в стране и за рубежом будет установлено пять почетных "Парт Героев" космоса. Одна из них будет посвящена знаменитому спасателю "мертвой" станции "Салют-7", дважды Герою Советского Союза, космонавту и ученому Виктору Савиных.

Организаторы Гагаринского урока напоминают: много интересного онлайн предлагают в эти дни российские планетарии и космические музеи. "Будьте на связи! Читайте о космосе, смотрите интересные фильмы о космосе, используйте внезапно появившееся свободное время для самообразования," - призывает координатор проекта - директор Фонда популяризации пилотируемой космонавтики "Космос - это мы" Елена Метелковская.

Общество Образование Правительство Минпросвещения Правительство Минобороны Правительство "Роскосмос" Правительство МИД Россотрудничество Персона: Юрий Гагарин

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин снял с должности замглавы МВД
Шойгу просит чешского коллегу передать РФ снесенный памятник Коневу
Страны ОПЕК+ сократят добычу на 10 млн баррелей в день
Собянин о COVID-19: Мы у подножия пика
Росавиация составила график рейсов для вывоза россиян из-за рубежа
Как справиться со стрессом благих намерений
Опубликован проект нового расписания ЕГЭ