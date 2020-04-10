Украине предрекли "очередной Чернобыль"

Украине угрожает "очередной Чернобыль", если Киев не будет уделять больше внимания безопасности АЭС, считают в Ассоциации ветеранов атомной энергетики и промышленности республики. Организация направила открытое письмо президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю и спикеру Верховной рады Дмитрию Разумкову.

Авторы послания констатировали, что в настоящее время юридически никто не несет ответственности за безопасность местных АЭС.

"Неужели нам мало Чернобыля и мы пытаемся повторить его снова? ", - посетовали украинские атомщики. По их мнению, в руководстве национального оператора АЭС - компании "Энергоатом" находятся случайные люди, далекие от данного сектора.