Уроженка Витебска признана лучшим европейским фотографом

Уроженка из белорусского Витебска Дарья Матросова одержала абсолютную победу в конкурсе Федерации европейских фотографов и признана "Лучшим профессиональным европейским фотографом - 2020". Она - первая женщина-фотограф с родины Шагала, удостоенная этого почетного звания.

- Я стала замечать, - прокомментировала Даша, - что сфера фотографии, и особенно в нашей стране, не развивается. Не воспринимайте это как что-то высокомерное с моей стороны, мне просто есть с чем сравнить.

Что делают наши фотографы? Обсуждают какие плохие клиенты, что фотограф недооценен, что работать негде и ищут способ как быстро, нажав на одну кнопку, обработать 100 фотографий.

Я никогда не обращала на все перечисленное внимание и двигалась и двигаюсь вверх.

Мне предстоит еще многое изучать в сфере фото. Это и современный маркетинг, стратегия работы и многое другое. Нет пределов...

Германию на конкурсе представлял Маркус ван Хаутен, который участвовал в категории "Пейзажная фотография".

Победителем конкурса среди совсем молодых фотографов, также прошедшего под эгидой Федерации европейских фотографов, стала представительница Германии Лаура-Мадлен Энглер из Вупперталя. Так что в нынешнем году лидерство на престижном состязании оказалась в руках женщин.

Более 2200 работ из 29 стран было представлено на этом престижном конкурсе. Праздничная церемония с торжественным вручением наград должна была состояться в Риме, но из-за пандемии короновируса пройдет в онлайн-режиме. Итоги состязания также подведены онлайн.