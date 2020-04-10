В Беларуси выступили за стимулирование к потреблению электроэнергии

Атомная энергетика, которая уже в текущем году должна дать Беларуси первый промышленный ток, стала дополнительным аргументом для стимулирование населения страны к потреблению электроэнергии в жилых домах. Об этом заявил Александр Лукашенко 10 апреля при обсуждении проекта указа "О возмещении расходов на электроснабжение эксплуатируемого жилищного фонда".

Проект указа, поясняет пресс-служба главы государства, разработан в целях стимулирования граждан к переходу в своих жилых домах на использование электрической энергии для целей отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи. Речь идет об одноквартирных жилых домах.

Во-первых, по словам президента, с пуском АЭС "появятся дополнительные объемы энергии, которой будет даже с избытком". А во-вторых, пояснил он, "Сегодня тренд в мире - переход на чистую энергию".

Белорусский руководитель уточнил, что внесенный проект документа касается потребления электроэнергии населением и главный вопрос - как стимулировать ее потребление. "Здесь определенные льготы и определенные требования к населению: если вы не будете выполнять какие-то условия, льготы не получите и будете платить по более высокому тарифу", - сказал президент.

Он уверен в необходимости стимулировать людей к большему потреблению в жилых домах электрической энергии, так как это, в том числе, безопаснее по сравнению с использованием природного газа и важно с точки зрения экономики. "Конечно, надо подталкивать людей. Но этот толчок не должен быть смертельным. Это меня больше всего волнует", - признался Лукашенко, обращаясь к участникам встречи, в которой приняли участие вице-премьер Юрий Назаров, министр энергетики Виктор Каранкевич и ряд других руководителей регионов.

Кстати, вице-премьер напомнил, что это уже второй шаг по энергетической реформе. Еще в прошлом году "было принято решение об индивидуальных тарифах на электрическую энергию. И население начало увеличивать потребление и строительство новых домов с использованием электрической энергии для нужд отопления, горячего водоснабжения, приготовления пищи", - доложил вице-премьер.