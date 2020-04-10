В Чехии объяснили отказ передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии не может передать памятник маршалу Коневу российской стороне, потому что он является городской собственностью, заявил журналистам пресс-секретарь ведомства Ян Пейшек.

"Памятник не наш, и поэтому мы не можем пойти навстречу российской стороне. Мы не можем передать то, что нам не принадлежит. Речь не идет о военном захоронении. Памятник является собственностью Прага-6", - отметил Пейшек. Его слова приводит ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что действия по демонтажу памятника способны стать долгосрочным раздражителем в российско-чешских отношениях и "не останутся без ответа".

Напомним, памятник маршалу Коневу в Праге снесли на прошлой неделе по решению муниципальных властей.