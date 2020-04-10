В ЕАЭС разработан комплекс совместных антикризисных мер

На важность координации в ЕАЭС антикризисных решений и принятия совместных мер в условиях COVID-19 обратил особое внимание председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович. Он принял 10 апреля участие в заседании Евразийского межправительственного совета в формате видеоконференции.

ЕЭК и правительства государств - членов ЕАЭС, сообщил он, уже разработали комплекс совместных антикризисных решений, уточнив, что они разделены на две части. К первой, по его словам, которые приводит БЕЛТА, относится "пакет срочных, временных мер стабилизационного характера". Он предусматривает, в частности, взаимодействие структур союза при проведении санитарно-эпидемиологических мероприятий, консультации по вопросам сбалансированности продовольственного рынка, поставок товаров первой необходимости.

Кроме того, добавил он, продумано создание "зеленого коридора" для импорта критически важных товаров, предусмотрено и временное снижение или обнуление ввозных таможенных пошлин на комплектующие материалы для отдельных отраслей экономики.

А второй раздел, пояснил Мясникович, состоит из мер "системного характера для дальнейшего экономического развития". Он включает обеспечение макроэкономической стабильности, устойчивости функционирования финансовых рынков и платежных систем, поддержку предприятий реального сектора экономики, более активное участие региональных финансовых институтов в процессе поддержки экономик наших стран в условиях пандемии.

Мясникович убежден в том, что "обе ключевые задачи - борьба с инфекцией и работа экономики в этих условиях - чрезвычайно важны и должны решаться в комплексе".