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10.04.2020 09:19
Рубрика: В мире

В главном эпицентре коронавируса Южной Кореи не выявлено новых больных

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

Ситуация с коронавирусом в Южной Корее продолжает улучшаться. В стране зафиксировано рекордно малое с конца февраля количество новых случаев заболевания, а в главном эпицентре COVID-19 в стране за сутки вообще не появилось ни одного нового инфицированного.

Фото: AP Photo/Ahn Young-joon
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Как следует из данных, обнародованных сегодня утром в ходе регулярного брифинга представителем министерства здравоохранения Республики Корея (РК), по состоянию на полночь 10 апреля за прошедшие сутки в стране было зарегистрировано лишь 27 новых случаев заболевания COVID-19 или 10 450 за весь период пандемии. Так мало за день в Корее не фиксировалось с конца февраля, когда с стране началась вспышка коронавируса. Примечательно, что в Тэгу, который является главным очагом инфекции, за сутки впервые за 52 дня вообще не появилось ни одного нового зараженного. Всего же из 18 регионов страны новые зараженные были выявлены только в шести.

Одновременно продолжает расти численность выздоровевших. Их стало больше еще на 144 человека, что довело общее число до 7117. Доля победивших вирус теперь превышает 68 процентов.

Количество умерших возросло на четыре человека, составив всего 208. Летальность поднялась до показателя 1,99 процента.

Несмотря на все эти положительные показатели власти призывают граждан продолжать кампанию "социального дистанцирования" и воздерживаться от встреч и проведения каких-либо массовых мероприятий.

В мире Восточная Азия Южная Корея Распространение коронавируса COVID-19

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