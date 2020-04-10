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10.04.2020 03:30
Рубрика: Экономика

В Госдуме предлагают давать россиянам дешевые кредиты

Текст: Ольга Игнатова
Депутат Государственной Думы Сергей Вострецов (фракция "Единая Россия") предлагает в срочном порядке узаконить механизм, позволяющий банкам предоставлять гражданам кредиты под низкий процент для покупки всего необходимого на период вынужденных отпусков.
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости

"Большинство жителей страны не имеют солидных накоплений, живут от получки до получки. И весьма вероятно, что у многих находящихся сейчас в вынужденном бездействии из-за коронавируса деньги закончатся к началу мая. Следовательно, им надо дать возможность получить кредит, например, до 50 тысяч рублей, чтобы хватило денег на питание и на все самое необходимое", - пояснил депутат.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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По мнению парламентария, кредитная ставка должна быть минимальной - не более 5 процентов годовых. "Но нужно предусмотреть, чтобы погашать взятую сумму можно было в течение года и не сразу, а через 2 месяца после окончания периода вынужденных отпусков. Это позволит многим пережить трудные дни, а некоторым - и найти работу", - считает Вострецов.

Автор инициативы убежден, что оформление кредита должно быть максимально упрощено: "Достаточно электронного обращения, к примеру, с голосовым подтверждением или другими инструментами, которые позволяют банку идентифицировать клиента, ведь паспортные данные каждого есть в банке, через который он получает зарплату или пособия. Значит, средства можно перечислять, заключив договор по электронной почте. Раз личность заемщика установлена, и у него открыт счет в банке, он точно никуда не денется и будет погашать кредит".

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Депутат особо отметил: если механизм получения небольшого кредита под минимальный процент не узаконить через официальные банки, люди в поисках денег вынуждены будут обращаться в микрофинансовые фирмы, где им дадут взаймы, но под грабительские проценты. И это не просто опасения, а обозначившаяся тенденция. Уже наблюдается рост кредитования на 30%. Только в марте 17 миллионов человек воспользовались услугами микрокредитных организаций. В апреле будет не меньше. А значит люди волей-неволей попадают в кабалу.

"В нынешней ситуации нельзя забывать о проблемах конкретного человека. Речь идет о десятках миллионов самых незащищенных граждан, не имеющих домашней "подушки безопасности". Банки в свою очередь покажут свою социальную ответственность перед обществом", - убежден Сергей Вострецов.

Экономика Финансы Долги и кредиты Законодательная власть Госдума Рынок кредитования

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