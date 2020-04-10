В Госдуме предлагают давать россиянам дешевые кредиты

Депутат Государственной Думы Сергей Вострецов (фракция "Единая Россия") предлагает в срочном порядке узаконить механизм, позволяющий банкам предоставлять гражданам кредиты под низкий процент для покупки всего необходимого на период вынужденных отпусков.

"Большинство жителей страны не имеют солидных накоплений, живут от получки до получки. И весьма вероятно, что у многих находящихся сейчас в вынужденном бездействии из-за коронавируса деньги закончатся к началу мая. Следовательно, им надо дать возможность получить кредит, например, до 50 тысяч рублей, чтобы хватило денег на питание и на все самое необходимое", - пояснил депутат.

По мнению парламентария, кредитная ставка должна быть минимальной - не более 5 процентов годовых. "Но нужно предусмотреть, чтобы погашать взятую сумму можно было в течение года и не сразу, а через 2 месяца после окончания периода вынужденных отпусков. Это позволит многим пережить трудные дни, а некоторым - и найти работу", - считает Вострецов.

Автор инициативы убежден, что оформление кредита должно быть максимально упрощено: "Достаточно электронного обращения, к примеру, с голосовым подтверждением или другими инструментами, которые позволяют банку идентифицировать клиента, ведь паспортные данные каждого есть в банке, через который он получает зарплату или пособия. Значит, средства можно перечислять, заключив договор по электронной почте. Раз личность заемщика установлена, и у него открыт счет в банке, он точно никуда не денется и будет погашать кредит".

Депутат особо отметил: если механизм получения небольшого кредита под минимальный процент не узаконить через официальные банки, люди в поисках денег вынуждены будут обращаться в микрофинансовые фирмы, где им дадут взаймы, но под грабительские проценты. И это не просто опасения, а обозначившаяся тенденция. Уже наблюдается рост кредитования на 30%. Только в марте 17 миллионов человек воспользовались услугами микрокредитных организаций. В апреле будет не меньше. А значит люди волей-неволей попадают в кабалу.

"В нынешней ситуации нельзя забывать о проблемах конкретного человека. Речь идет о десятках миллионов самых незащищенных граждан, не имеющих домашней "подушки безопасности". Банки в свою очередь покажут свою социальную ответственность перед обществом", - убежден Сергей Вострецов.