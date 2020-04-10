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10.04.2020 21:05
Рубрика: В мире

В Италии карантин по коронавирусу продлили до 3 мая

Текст: Нива Миракян ( Рим)
В преддверии пасхальных каникул премьер-министр Джузеппе Конте заявил о продлении карантина до 3 мая. Это решение глава итальянского кабмина принял после серии многочасовых консультаций с представителями научно-экспертного совета.
Милан. Фото: CRUCIATTI / AFP Бергамо. Фото: Massimo Paolone/LaPresse via AP
Бергамо. Фото: Massimo Paolone/LaPresse via AP
Фото: EPA-EFE/VIDAR RUUD
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"Кривая заражений посылает нам положительные сигналы. Принятые нами меры дают хорошие результаты. Но мы не можем позволить себе перечеркнуть все предпринятые шаги по сдерживанию вируса. Нам необходимо сделать еще одно усилие и продолжить выполнять принятые ранее нормы по соблюдению социальной дистанции, чтобы к 3 мая начать постепенный выход из ЧС", - подчеркнул Конте.

Вопреки ожиданиям, премьер не дал "зеленый свет" на возобновление деятельности компаний, работающих в индустриальном секторе.

Тем не менее, с 14 апреля будут открыты книжные магазины, магазины для детей и новорожденных.

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