В Южной Корее началось досрочное голосование на парламентских выборах

Сегодня в Южной Корее стартовала процедура досрочного голосования на выборах в Национальное собрание (парламент) страны. Последние опросы общественного мнения предсказывают победу правящей партии.

Всеобщие выборы в Национальное собрание Республики Корея пройдут в среду, 15 апреля, однако сегодня и завтра могут заранее проголосовать те, кто не хочет или не может сделать это в "обычный день" голосования.

Для проведения досрочного голосования по всей стране открылись около трех с половиной тысяч участков. Имея удостоверение личности, любой гражданин Южной Кореи может проголосовать досрочно в любом из них.

Судя по предварительным показателям, этой возможностью решили воспользоваться многие избиратели. По данным на 17 часов по местному времени (11 утра по Москве) 10 апреля проголосовали уже почти 11 процентов тех корейцев, кто имеет право голоса. Если сравнивать с аналогичным показателем на предыдущих парламентских выборах, то количество проголосовавших увеличилось более чем в два раза. Так, свои голоса отдали уже более 4 миллионов 800 тысяч человек.

Как это было уже довольно часто во внутренней политике Кореи, противоборство развернулось между правящим прогрессивным лагерем и консервативной оппозицией. Первые лагерь представляет Демократическая партия "Тобуро", а второй - Объединенная партия будущего. Правда и у первых, и у вторых есть свои политические союзники в виде более мелких партий, а также свои партии-клоны - Народная партия "Тобуро" и Партия будущего Кореи. Две последние партии созданы с одной лишь целью, чтобы оттянуть к двум основным лагерям побольше голосов при голосовании по пропорциональной системе.

Всего же предстоит выбрать 300 новых депутатов парламента, из которых 253 избираются по одномандатным округам (мажоритарная система), а остальные 47 - по партийным спискам (пропорциональная система). То есть каждому избирателю в Корее приходится делать выбор дважды - в пользу конкретного кандидата, а также партии.

Что касается мажоритарных округов, то в среднем на каждое место претендует по шесть-семь кандидатов, а вот список партий весьма обширный. За свое право быть представленными в парламенте борются сразу 35 политических партий, а потому список с названиями представляет собой почти полуметровую ленту бумаги. Длина ее - 48,1 см. Это тоже рекорд для политической истории Кореи. Так что корейцам есть из кого и из чего выбирать, хотя многие жалуются, что у тех же партий названия часто очень похожие.

С сегодняшнего дня проводить и публиковать данные опросов общественного мнения уже нельзя. Если же верить тем опросам, которые прошли на законной основе в последний раз вчера, то пересказывается победа правящего лагеря. Политологи сходятся во мнении, что правящая партия сможет увеличить свое представительство в парламенте с нынешних 123 до 140 и более мест. Не исключено, что правящий лагерь сможет заручиться и большинством в парламенте, для чего надо получить 151 и более мандатов. Впрочем, хватает и тех, кто не верит в такой успех демократов.

Следует также учитывать, что регулярно данные опросов общественного мнения сильно расходились с итоговыми результатами. Так, например, произошло как раз на предыдущих всеобщих выборах в 2016 г., когда находившиеся тогда в оппозиции демократы неожиданно для многих обошли правящую партию. В любом случае точного расклада не может предсказать никто.

Аналитики также отмечают, что на политические расклады в значительной мере повлияла и вспышка коронавируса. Успехи властей Южной Кореи, которые уже признаны во всем мире, в борьбе с COVID-19, играют на руку правящей партии. Рейтинги демократов идут вверх, а также стала расти популярность и президента страны Мун Чжэ Ина. Согласно последним данным, его работу одобряют 55 процентов населения.

Что касается Муна, то он с супругой уже сегодня утром воспользовался возможностью досрочно проголосовать, став первым лидером Южной Кореи, который сделал это.

Кстати, на саму процедуру голосования также влияет борьба с вирусом, которая, несмотря на все успехи Кореи, в стране еще продолжается. Перед входом в пункты для голосования у вас проверяют температуру, затем просят протереть руки антибактериальной жидкостью и дают перчатки. Все голосующие должны быть в масках, а также не подходить друг к другу ближе чем на один метр.

Досрочное голосование будет проводиться также еще завтра - в субботу. Остальные избиратели проголосуют непосредственно в день выборов, 15 апреля.