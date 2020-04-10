В Кремле положительно оценили договоренности ОПЕК+

Президент Владимир Путин положительно оценивает договоренности по нефти в формате ОПЕК+. Кремль также приветствует конструктивную позицию Мексики.

Решение России сократить нефтедобычу в рамках общих усилий позволило избежать хаоса в мировой экономике. "Президент Путин очень положительно оценивает согласованный документ, который стал компромиссом 22 стран", - сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Москва позитивно оценивает конструктивную позицию мексиканской стороны. "Сейчас можно говорить о компромиссе всех 23 стран-участниц, убеждены, что это окажет позитивное, стабилизирующее влияние на мировые рынки энергоносителей", - уверен представитель Кремля.

"Здесь нет проигравших. Здесь есть только выигравшие от этого решения, причем... и страны-производители нефти, и страны ее потребители, и мировая экономика в целом, которая в противном случае могла бы погрузиться просто в хаос", - подчеркнул Песков. "Еще месяц назад никто в этом мире не мог бы спрогнозировать глубину того кризиса, в который сейчас входит мировая экономика. Никто не мог бы спрогнозировать глубину падения спроса на энергоносители, которая произошла буквально за считанные сутки", - сказал он.