В Лондоне умер врач, предупредивший Джонсона об опасности коронавируса

Британский врач, который 18 марта в открытом письме предупреждал премьер-министра страны Бориса Джонсона о том, что медицинский персонал срочно нуждается в большем количестве средств индивидуальной защиты (СИЗ), умер после того, как две недели назад ему был поставлен диагноз коронавирус.

"Помните, что мы можем быть врачом, медсестрой, просто медицинским работником, который находится в непосредственном контакте с пациентами, но мы также являемся людьми, пытающимися жить в этом мире без болезней со своей семьей и друзьями, - говорилось в обращении врача. - Люди ценят нас и приветствуют нас за нашу полезную работу, которая очень вдохновляет, но я хотел бы сказать, что мы должны защитить себя и свои семьи в этом глобальном бедствии".

53-летний Абдул Мабуд Чоудхури скончался, проведя 15 дней в больнице, сообщает Sky News. Он работал в больнице Гомертона в Восточном Лондоне и умер в королевской больнице в Ромфорде после того, как его состояние резко ухудшилось в минувшую среду. У него остались жена и двое детей.

Обеспечение передового медицинского персонала средствами индивидуальной защиты в Великобритании по-прежнему остается неразрешимой проблемой. У трех медсестер, которые были вынуждены носить мешки для мусора вместо защитной одежды, после контактов с пациентами, зараженными коронавирусом, оказался положительный тест на СOVID-19. Персонал, работающий в больнице Нортвик на севере Лондона, утверждает, что им почти неделю пришлось использовать самодельные СИЗ из-за острой нехватки перчаток, фартуков и обуви.