Новости

Количество смертей от коронавируса в мире превысило 95 тысяч 06:44
В Бурятии выявлен еще один заболевший COVID-19 06:43
В Приамурье отремонтировали отделение реанимации инфекционного госпиталя 06:35
В Якутии зарегистрировано три новых случая заболевания коронавирусом 06:13
Видео: Забайкальцы сняли клипы в поддержку врачей во время пандемии 06:03
В Мексике от коронавируса скончались две беременные женщины 06:01
В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом 05:57
Собянин призвал готовиться к серьезному испытанию коронавирусом 05:36
Собянин о COVID-19: Мы у подножия пика 05:20
Рейтинг одобрения работы Трампа вырос на фоне пандемии коронавируса 05:12
В Забайкалье легковой автомобиль столкнулся с поездом 04:43
В Китае за сутки выявили 42 человека с коронавирусом 04:40
Захарова: Предложение США по Венесуэле не заслуживает серьезного ответа 04:34
Власти КНР закрыли на карантин приграничный город Суйфэньхэ 04:24
Режим полной самоизоляции введен еще в двух районах Якутии 04:17
В Приамурье распространили фейк о заболевании старателей COVID-19 04:11
Вильфанд: Из-за коронавируса метеопрогнозы станут менее точными 03:42
Эксперт: Коронавирус легче заражает больных ХОБЛ и курящих 03:33
Трамп сообщил о пике распространения коронавируса в США 03:02
Небензя: Нужно снять санкции с развивающихся стран 02:37
Путин поговорил по телефону с президентом США и королем Саудовской Аравии 02:35
Жертвами коронавируса в Москве стали еще 12 человек 02:25
Президент БК "Химки" Дмитрий Голубков обратился к болельщикам команды 02:10
МВФ увеличил фонд экстренного финансирования до 100 миллиардов долларов 01:44
Microsoft выделит 20 миллионов долларов на борьбу с коронавируом 01:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
10.04.2020 06:01
Рубрика: В мире

В Мексике от коронавируса скончались две беременные женщины

Фото: REUTERS /Peter Byrne Фото: REUTERS /Peter Byrne
Фото: REUTERS /Peter Byrne

В Мексике впервые от коронавируса скончались две беременных женщины. Всего за сутки болезнь унесла 260 жизней. Об этом рассказала замминистра здравоохранения страны Уго Лопес-Гатель.

Фото: REUTERS/Yuri Gripas
МВФ увеличил фонд экстренного финансирования до 100 миллиардов долларов

"Одна из женщин погибла после родов через кесарево сечение, ребенок не успел пострадать от дыхательной недостаточности матери. Беременные женщины входят в группу повышенного риска осложнений в ходе заболевания COVID-19. Строгое соблюдение мер профилактики для будущих мам - мера обязательная", - со ссылкой на чиновника пишет РИА Новости.

Минздрав Мексики ожидает перехода к третьей фазе эпидемии, которая характеризуется массовым локальным распространением инфекции в большинстве регионов, в течение 15 дней. По последним данным, в Мексике зарегистрировано 3 441 случай заражения коронавирусом, 194 пациента скончались. Врачи изучают 10 105 подозрительных случаев.

В мире Северная и Центральная Америка В мире Северная и Центральная Америка Мексика Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин снял с должности замглавы МВД
Шойгу просит чешского коллегу передать РФ снесенный памятник Коневу
Страны ОПЕК+ сократят добычу на 10 млн баррелей в день
Собянин о COVID-19: Мы у подножия пика
Росавиация составила график рейсов для вывоза россиян из-за рубежа
Когда и как врачи в разных странах помогают пациентам с COVID-19
Чем грозит пандемия зоопаркам в разных странах