В Мексике от коронавируса скончались две беременные женщины

В Мексике впервые от коронавируса скончались две беременных женщины. Всего за сутки болезнь унесла 260 жизней. Об этом рассказала замминистра здравоохранения страны Уго Лопес-Гатель.

"Одна из женщин погибла после родов через кесарево сечение, ребенок не успел пострадать от дыхательной недостаточности матери. Беременные женщины входят в группу повышенного риска осложнений в ходе заболевания COVID-19. Строгое соблюдение мер профилактики для будущих мам - мера обязательная", - со ссылкой на чиновника пишет РИА Новости.

Минздрав Мексики ожидает перехода к третьей фазе эпидемии, которая характеризуется массовым локальным распространением инфекции в большинстве регионов, в течение 15 дней. По последним данным, в Мексике зарегистрировано 3 441 случай заражения коронавирусом, 194 пациента скончались. Врачи изучают 10 105 подозрительных случаев.