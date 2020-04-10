В Минпросвещения дали советы родителям школьников на удаленке

Новости

В Воронеже впервые пересадили сердце 13:03
Лидеры стран ЕАЭС обсудят меры по противодействию COVID-19 13:02
АвтоВАЗ рассказал, когда обновится самая дорогая версия Lada 4x4 13:01
Таджикистан закрыл границу для иностранцев 13:00
Сервис Apple TV+ открывает фильмы и сериалы для бесплатного просмотра 12:54
Собянин рассказал об "эффекте Куршевеля" 12:52
В Ульяновской области за сутки подтвердилось 34 заболевания COVID-19 12:48
В Беларуси выступили за стимулирование к потреблению электроэнергии 12:47
В Москве мошенники торговали псевдотестами на коронавирус 12:44
Алексей Гуськов сыграл "крестного отца" русской мафии 12:31
В Минпросвещения рассказали о зарплатах и нагрузке учителей на удаленке 12:10
Брюс Уиллис побрил налысо свою дочь, чтобы она снялась топлес 12:10
Уфимец купил уникальный Haval H9, отдав свой Toyota LC Prado 12:08
Дмитрий Борисов даст интервью "Российской газете" 12:08
Глава Marvel Кевин Файги заявил о продолжении "Мстителей" 12:03
Москва назвала "верхом лицемерия" заявления США по ситуации в лагере "Рукбан" 12:02
Росздравнадзор разъяснил отличие гигиенических масок от медицинских 12:00
Как власти и бизнес помогают врачам в борьбе с коронавирусом 12:00
Матыцин: Готовы принять перенесенные из-за COVID-19 международные турниры 11:59
Под Калининградом полиция задержала "черных" янтарщиков 11:59
Стас Михайлов готов сдать кровь для борьбы с коронавирусом 11:54
В Москве больного коронавирусом поймали за рулем 11:51
В Марий Эл ограничили продажу алкоголя до четырех часов в день 11:49
В Ростове медикам подарили пять тысяч роз 11:47
В Сети состоялась премьера документального сериала "Это я" 11:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Двадцать способов снизить платежи за электричество
Двадцать способов снизить платежи за электричество
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
10.04.2020 12:27
Рубрика: Общество

В Минпросвещения дали советы родителям школьников на удаленке

Текст: Ксения Колесникова
С переходом школ на удаленное обучение родители столкнулись с трудностями. Оказалось, что находиться весь день с ребенком, помогать ему учиться, а еще работать на удаленке - задача не из простых. На острые вопросы о том, что делать в этой ситуации родителям, ответил замминистра просвещения Виктор Басюк.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Мы получаем много обращений от родителей, что объем самостоятельной работы увеличился. Требуется организовать режим ребенка, чтобы он мог и заниматься и отдыхать, - рассказал Виктор Басюк. - Время работы ребенка за компьютером ограничено. Это не урок в 45 минут. Это 15 минут - для начальной школы, и до 30 минут - для старшей школы. И учитель понимает, что если он 15 минут дает материал, то остальное время ребенок должен заниматься самостоятельно. Мы должны сделать так, чтобы нашим детям было комфортно.

Фото: iStock
Школы смогут сами выбрать дату завершения учебного года для 1-8 классов

Он также добавил, что процесс взаимоотношения с ребенком сегодня изменился. Родители теперь видят, как учителя работают, и оценили это. "Ответственность родителей - организация режима ребенка дома, чтобы не страдало ни образование, ни отдых. Если ученик с 9 до 5 сидит за компьютером, то сложно проследить, что он делает, и он будет очень уставать", - рассуждает замминистра.

Также Виктор Басюк ответил на вопрос, будут ли школьники учиться летом.

- Делать прогнозы о летнем обучении преждевременно. Есть обращения от ряда регионов сделать апрель каникулами, и перенести работу на июль, - рассказал он. - Но мы работаем, чтобы понять, будет ли комфортно ученикам и родителям, и как мы учтем трудовые права педагогов.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
Программу старшеклассников не будут переносить на следующий год

Можно ли транслировать все уроки по федеральному телевидению? Тут есть определенные сложности. Уроки идут параллельно во всех классах - с 1-го по 11-й. Чтобы "закрыть" всю программу, понадобится одновременное вещание по 11-ти телеканалам.

- Можно в две смены, но тогда это шесть каналов. И нужно разрабатывать телевизионный контент. Нельзя напрямую использовать контент из интернета, - рассуждает Виктор Басюк. - Ситуация заставила нас на это посмотреть, мы будем развиваться, у нас есть отдельный образовательный канал в Москве, у него есть трансляция в интернете, мы пытаемся его запустить как большой проект.

Общество Образование Правительство Минпросвещения

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
За сутки в России добавилось 1786 заболевших COVID-19 в 57 регионах
Чешские чиновники отказались передать России памятник Коневу
В 56 российских регионах смягчили введенные из-за COVID-19 ограничения
Страны ОПЕК+ сократят добычу на 10 млн баррелей в день
Собянин о COVID-19: Мы у подножия пика
Как справиться со стрессом благих намерений
Опубликован проект нового расписания ЕГЭ