В Минпросвещения дали советы родителям школьников на удаленке

С переходом школ на удаленное обучение родители столкнулись с трудностями. Оказалось, что находиться весь день с ребенком, помогать ему учиться, а еще работать на удаленке - задача не из простых. На острые вопросы о том, что делать в этой ситуации родителям, ответил замминистра просвещения Виктор Басюк.

- Мы получаем много обращений от родителей, что объем самостоятельной работы увеличился. Требуется организовать режим ребенка, чтобы он мог и заниматься и отдыхать, - рассказал Виктор Басюк. - Время работы ребенка за компьютером ограничено. Это не урок в 45 минут. Это 15 минут - для начальной школы, и до 30 минут - для старшей школы. И учитель понимает, что если он 15 минут дает материал, то остальное время ребенок должен заниматься самостоятельно. Мы должны сделать так, чтобы нашим детям было комфортно.

Он также добавил, что процесс взаимоотношения с ребенком сегодня изменился. Родители теперь видят, как учителя работают, и оценили это. "Ответственность родителей - организация режима ребенка дома, чтобы не страдало ни образование, ни отдых. Если ученик с 9 до 5 сидит за компьютером, то сложно проследить, что он делает, и он будет очень уставать", - рассуждает замминистра.

Также Виктор Басюк ответил на вопрос, будут ли школьники учиться летом.

- Делать прогнозы о летнем обучении преждевременно. Есть обращения от ряда регионов сделать апрель каникулами, и перенести работу на июль, - рассказал он. - Но мы работаем, чтобы понять, будет ли комфортно ученикам и родителям, и как мы учтем трудовые права педагогов.

Можно ли транслировать все уроки по федеральному телевидению? Тут есть определенные сложности. Уроки идут параллельно во всех классах - с 1-го по 11-й. Чтобы "закрыть" всю программу, понадобится одновременное вещание по 11-ти телеканалам.

- Можно в две смены, но тогда это шесть каналов. И нужно разрабатывать телевизионный контент. Нельзя напрямую использовать контент из интернета, - рассуждает Виктор Басюк. - Ситуация заставила нас на это посмотреть, мы будем развиваться, у нас есть отдельный образовательный канал в Москве, у него есть трансляция в интернете, мы пытаемся его запустить как большой проект.