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10.04.2020 12:10
Рубрика: Общество

В Минпросвещения рассказали о зарплатах и нагрузке учителей на удаленке

Текст: Ксения Колесникова
Что будет с зарплатами и нагрузкой учителей на удаленке? На этот вопрос на пресс-конференции в ТАСС ответил замминистра просвещения Виктор Басюк.

- Один из главных моментов - заработная плата педагогов. Мы пресекаем все попытки снизить ее. Зарплата учителя - это не только уроки, но и многое другое: компенсационные, стимулирующие выплаты. Педагогам сегодня очень сложно, ведь они должны переложить содержание урока на новый формат. Мы просим всех поддержать учителей, - заявил он.

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А что делать учителям физкультуры, музыки и ИЗО, которым организовать онлайн-уроки сложнее всего? Что будет с их нагрузкой и заплатами? Здесь ответ Минпросвещения такой:

- Мы донесли до руководителей образовательных организаций, что школа может принять решение о том, чтобы не преподавать какой-то предмет в четвертой четверти. Тогда материал переносится на другой учебный период, и если учитель не ведет урочную нагрузку, то школа обеспечивает ему другую работу, чтобы он не оставался один на один со своими проблемами, - пояснил Виктор Басюк.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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Еще одна проблема - как школа будет выставлять годовые оценки? На этот вопрос тоже есть ответ: школы могут принять решение об аттестации по предметам, используя оценки предыдущего периода обучения (четверти или триместра).

- Многие родители волнуются, что дистанционное обучение может ухудшить качество обучения. Чтобы родители не волновались, мы предложили школам аттестовать ребят по итогам предыдущих четвертей, - подчеркнул замминистра.

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